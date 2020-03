Asociación de Guardias Civiles le reprocha a Marlaska el fichaje de un exdiputado de Podemos: "Le va grande"

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha reprochado este sábado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 'fichaje' como asesor de la Secretaría de Estado de Seguridad del exdiputado de Unidas Podemos y guardia civil Juan Antonio Delgado. "Le va grande a la vista de lo conocido", indica.

En una carta abierta, desde la asociación apuntan que en la actual coyuntura de estado de alarma por la pandemia del Covid-19 no entienden como en el departamento de Interior son capaces de "retorcer los procedimientos de gestión de personal para asignar puestos de trabajo de alto nivel a personas que en toda su vida han dado muestras de valía o de capacidad, más bien al contrario".

Según fuentes consultadas por Europa Press, Delgado formará parte de la estructura de la Dirección General Tráfico (DGT), que encabeza Pere Navarro, tras el fin del estado de alarma. Y desde APROGC critican que "las energías" del ministerio se vayan "en colocar a personas en puestos que les van grande a la vista de lo conocido".

Añaden que en momentos "duros" para la gestión, quitar un puesto de trabajo de nivel 30 "que ha de ser para un técnico o funcionario experimentado y cualificado" y acabar transfiriendo ese puesto "sin publicidad ni evaluación objetiva" para que recaiga sobre Delgado "es perder los papeles". Máxime cuando se vive una situación "que requiere que los recursos y energías se dediquen a la resolución del problema vital" al que se enfrenta el Estado.

En este sentido, inciden en que la decisión de incluir a Delgado como asesor "no ha sido una decisión objetiva ni transparente". Y recuerdan que con este procedimiento se ha recolocado "a un funcionario de nivel 17 en un puesto de trabajo de nivel 30" para el que "a todas luces no presenta mérito alguno ni capacidad técnica ni requisitos académicos suficientes".

"Ni siquiera son válidos los años que dice que ha prestado servicio por ahí ¡patrullando!, que lo dice él, nadie más. No, señor Ministro. No estamos en tiempos de jugar al azar con los escasos recursos económicos y humanos que dispone la Administración", recalcan en esa carta abierta recogida por Europa Press.

UNA DECISIÓN "TORTICERA"

Al hilo, se preguntan si realmente la DGT requiere la presencia a ese nivel de alguien "sin conocimientos técnicos ni capacidad de trabajo en temas de seguridad vial o de transporte por carretera", sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de profesionales que trabajan día a día en la organización para gestionar el tráfico por la red de carreteras.

"No, señor Ministro. ¡Piénselo! No merecemos en esta época que estamos sufriendo ese tipo de torticeras decisiones, ni por bien de la Dirección general a la que va a afectar, ni por la imagen que, aprovechando la oscuridad informativa de momento, se está dando de cómo se resuelven casos particulares y no generales", concluyen.