Así nos afecta la prohibición de viajar del Gobierno chino

No son los más numerosos, pero sí los que más gastan. El año pasado llegaron a España más de 900.000 turistas chinos que gastaron cada uno una media de 2.000 euros. Estas fechas, con las vacaciones por el año nuevo chino, son las de mayor facturación habitualmente pero la caída ha sido estrepitosa. Desplome absoluto, cuentan a COPE en agencias y hoteles. Antonella Rodogno es cofundadora de la agencia Chinespain dedicada al turismo chino, se dedica sobre todo a viajes a la medida, aunque también tiene acuerdos con agencias chinas. Cada año mueve miles de turistas pero explica que ahora están “sin clientes prácticamente en España…. no vienen”. Han tenido cancelaciones y casi ninguna petición para febrero y marzo. Alguna que había ha quedado en 'stand by'. Otros años su facturación entre los tres primeros meses era del 40% del total anual, la mayor del año. Hace unos dias el Gobierno chino hizo llegar a todas las agencias una nota en la que prohibía la comercialización de cualquier viaje fuera de sus fronteras. El veto llegaba también a la española Irene Baro, responsable de Youlan Tours, con sede en Shanghai, que gestiona viajes para españoles. Ahora se desvían a Nepal y Bután. Aunque de esta norma han quedado excluidos los viajeros independientes, aquellos que reservan vía internet su avión y su hotel, la recomendación de no salir es determinante. “No saben si les van a dejar salir de China o entrar en el país al que quieren ir, o si luego van a poder volver a casa”.

Ruta de compras

El perjuicio económico va más allá del sector turístico, de hoteles y agencias. Llegan para hacer turismo cultural pero sobre todo de compras, “son los que más gastan”. Vienen a comprar porque aquí los precios son bastante más bajos, y, además, se ahorran dinero con el tax free. Cuando contratan viajes incluso les hacen rutas de compras. “Saben lo que vienen a buscar y ya cuando les enviamos la propuesta del viaje incluimos las zonas de compras y cómo y dónde hacer el tax free”. Suelen ser viajes medios de diez días de duración en los que visitan Madrid, Barcelona y Andalucía. El viaje que más se comercializa es con dos días en Madrid, con desplazamiento a Segovia, luego ruta por Ronda, Sevilla, Córdoba y Granada y de ahí a Barcelona. En Madrid van a comprar a la calle Serrano, Las Rozas Village y el Corte Inglés de Castellana; en Barcelona, la Roca o Paseo de Gracia. Un turismo, el oriental, que España quiere potenciar. Cada año hay más de 150 millones de salidas desde China, un país cuyo PIB representa el 18% del PIB Mundial y ahora está cerrado a cal y canto. ¿Y qué va a pasar con el Mobile Word Center? El año pasado el 10% de los asistentes a este evento fueron chinos y todos llegan a través de agencias de su país.