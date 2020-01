Así ha agradecido Oriol Junqueras "la madurez y compromiso" del acuerdo entre Sánchez y los independentistas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha agradecido este jueves "a la familia republicana, por la madurez, el trabajo, el compromiso" tras aprobar el acuerdo con el PSOE para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En un tuit recogido por Europa Press, Junqueras ha añadido su agradecimiento "por seguir siempre en pie".

Un agraïment a la família republicana, per la maduresa, la feina, el compromís, i per seguir sempre dempeus. Com ha dit @perearagones: “No venim a buscar victòries de partit, sinó un guany de país i portar: referèndum, amnistia i fi de la repressió”https://t.co/iWD4x8WReT