Así se adaptan las extraescolares impartidas fuera de los colegios

Cuando el horario lectivo termina en colegios e institutos muchos de estos alumnos se desplazan a academias de idiomas, centros deportivos o escuelas de natación donde se mezclan con otros escolares. En COPE te contamos cuales son las medidas que están poniendo para que el COVID no entre en estos espacios.

DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES

En estos momentos solamente Castilla y León, Asturias y Navarra han establecido que en todo el territorio este curso no habrá actividades extraescolares en los colegios cuando terminen las clases. En el resto de CCAA la medida está aún en estudio, en función de cómo evolucione la pandemia. Pero todo apunta a que en la mayoría no habrá ya que el Ministerio de Educación y todos los gobiernos autonómicos han consensuado que los niños se establezcan en grupos estables, que no se mezclen con otros. 'Clases-burbuja' que les llaman.

Pero eso son los centros porque son muchos los niños y adolescentes que cuando abandonan estas aulas se dirigen a otras a aprender otro idioma, a clases particulares de alguna asignatura que se les resiste o a practicar algún deporte. En definitiva: dejan su aula, su 'grupo de convivencia estable', para entrar en otro, con otros estudiantes y alumnos que en la mayoría de las veces no van ni al mismo colegio. En COPE nos hemos preguntado cómo se organizan estas aulas y qué medidas han tomado.

INCERTIDUMBRE

Inglés, baloncesto, refuerzo de matemáticas... en todos los centros y academias consultados por COPE admiten que hay mucha incertidumbre, que a estas alturas hay menos inscripciones que otros años y que se han visto, como todos, obligados a introducir algunos cambios por el COVID. En el caso de los cursos de idiomas, Agustín que trabaja en una academia admite que ellos, de momento, no se han atrevido a impartir clases presenciales. Seguirán, como en el confinamiento, con las clases por videoconferencia. ¿Cuando regresarán a la modalidad presencial? 'No lo sabemos, la verdad. La directora nos ha dicho que por el momento las clases van a seguir así hasta que tengamos la seguridad de que se pueden dar presencial'.

Sí admite esa incertidumbre Eric. Él trabaja en un centro que imparte alemán donde se ha reforzado la limpieza y se ha extendido el uso de geles hidroalcohólicos y las mascarillas. Éstas, sin embargo, no serán necesarias en las clases porque los espacios son amplios. 'No hay que llevarla si hay suficiente espacio en el aula, y especialmente en los cursos para niños donde vamos a tener clases pequeñas en las que hay mucha distancia entre las personas'.

Eric nos cuenta que si volvemos a un nuevo confinamiento o las clases presenciales se suspenden en los cursos de los más pequeños se devolverá el dinero ya pagado. La modalidad online solo la contemplan para los mayores.

Inglés, alemán, .... ¿y qué ocurre por ejemplo con los deportes? Teresa trabaja en una escuela de natación. Ella ha contado en COPE que las clases aquí ya han empezado, que muchos padres optan porque sus hijos solo reciban en modalidad particular aunque el coste se encarezca, y que en el caso de las clases en grupo -con cuatro alumnos como máximo- se ha reforzado la seguridad e higiene. 'La calle del medio la estamos dejando libre para que haya más distancia entre unos y otros. No estamos teniendo clases con contacto. Es decir, el profesor la imparte desde fuera'. Cambios que han introducido también en los vestuarios. 'Hemos deshabilitado alguna ducha. No están todas. Y toallas no repartimos con lo que cada uno tiene que traerse la suya desde casa'.

Audio

Asignaturas o deportes que en tiempos de pandemia también se adaptan como los colegios y temen que el descenso de alumnos las haga cerrar.