Arrimadas dice que España "no puede permitir que Bildu sea legal" y acusa a Sánchez de ser un "pusilánime"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que España "no puede permitir" que un partido como Bildu, "lleno de terroristas", sea "legal", al tiempo que ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de ser un "pusilánime" con la formación vasca.

Vox va a llevar a votación en el Congreso una iniciativa para iniciar un proceso de ilegalización de Bildu por incluir en sus listas del 28 de mayo a 44 condenados por pertenencia o colaboración con ETA, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, rechazó este martes la idea de votar este asunto en el Parlamento.

En concreto, Bal adujo que este proceso sólo debe ser iniciado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y con indicios que vayan más allá de incluir en sus litas a condenados por terrorismo, algo que el Tribunal Constitucional ya dijo que no era suficiente.

NI EN EL CONGRESO NI SOCIO PREFERENTE

Pero, a juicio de Arrimadas, "un país que se respeta a sí mismo no puede permitir que Bildu sea un partido legal". En esta línea, ha señalado que "en un país normal" la presencia de condenados por terrorismo en listas electorales no se daría, instando a "no normalizar" que Bildu "sea un partido más del Congreso" ni "socio preferente del Gobierno". "Hay que reaccionar", ha reclamado.

La portavoz parlamentaria también ha reprochado a Sánchez su actitud durante la sesión de control al Gobierno, monopolizada por las listas electorales de Bildu, asegurando que ha sido una "vergüenza, tendiendo la mano a un partido de terroristas y criticando a partidos de la oposición democrática como Ciudadanos". "Hemos vuelto a ver a un presidente pusilánime con Bildu", ha agregado.

Así las cosas, ha garantizado que Ciudadanos trabajará para "sea lo lógico" que un partido "lleno de terroristas no pueda ser interlocutor del Gobierno de España".