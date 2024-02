Arasti defiende las cuentas de 2022 y UPN reprocha que se recaudaron 800 millones más vía impuestos

El pleno del Parlamento foral ha aprobado este jueves el proyecto de ley foral de Cuentas Generales de Navarra de 2022 con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN y Vox.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que las cuentas de 2022 "fueron unas buenas cuentas generales" y que en el balance global "prima lo positivo frente a los aspectos a reforzar".

Sin embargo, la parlamentaria de UPN María Jesús Valdemoros ha subrayado que "ha sido un auténtico timo lo que han hecho con el dinero público, una trampa, un engaño", puesto que se han recaudado 800 millones por encima de lo previsto vía impuestos.

En la defensa del proyecto, el consejero ha explicado que el presupuesto inicial de gastos para 2022 superaba los 5.273 millones de euros, si bien tras diversas modificaciones presupuestarias se consolidó en 5.601 millones.

Según Arasti, el presupuesto de gastos "refleja una ejecución por encima del 93% sobre el presupuesto consolidado", y el gasto público por habitante "ha aumentado, en términos absolutos, en 777 euros, lo que supone un incremento con respecto al reflejado al cierre de las cuentas del año 2021".

En cuanto a los ingresos, "los derechos liquidados por importe de 5.917 millones de euros suponen una ejecución del 98,4% del presupuesto consolidado". Los impuestos directos "sumaron algo más de 2.628 millones y los indirectos casi 2.282". En materia de endeudamiento, el endeudamiento del conjunto del sector público "se redujo en más de 381 millones de euros".

Arasti ha citado las conclusiones emitidas por la Cámara de Comptos, que en su correspondiente informe recoge que "a excepción de la existencia de algunas salvedades", las cuentas "reflejan fielmente la imagen de su patrimonio, la situación financiera y resultados económicos y presupuestarios". "Más allá de esto, muestran una situación económico y financiera saneada y con cuestiones que Comptos refleja como relevantes, tales como la mejoría en los indicadores en el periodo 19-22 y la modificación del convenio con el Estado, que ha supuesto una regularización positiva por ajustes fiscales", ha dicho.

En cuanto a las salvedades mencionadas por Comptos, Arasti ha apuntado que "se viene dando pasos" en la referida a los gastos presupuestarios relacionados con prestaciones soportadas en contratos cuya vigencia ha finalizado, pero que se siguen prestando por el interés público y que no pueden dejar de prestarse.

Ha asegurado Arasti que "venimos trabajando con el compromiso de dar una solución cuanto antes mejor a través de diferentes vías". "Por un lado, la planificación de contratos, calendarizar renovaciones y tramitación anticipada de los mismos, y el nuevo redactado del artículo 45.3 de la ley foral de Contratos en el proyecto de Presupuestos. Por otra parte, la asunción de las resoluciones del Tribunal de Contratos en el diseño de pliegos y procedimientos de adjudicación y también el uso de sistemas para la mejora de la contratación, procesos de selección de empresas mediante acuerdos marco y sistemas dinámicos de compra", ha explicado.

Por todo ello, el consejero ha considerado que "a cualquiera de ustedes les gustaría estar aquí defendiendo esta ley de cuentas generales 2022, aún así estoy también seguro de que algunos de los grupos de este arco parlamentario cogerán la parte por el todo y se centrarán en las salvedades del informe para intentar justificar su posición en contra".

"Siendo muy conscientes de las cuestiones en las que debemos seguir avanzando, espero que demuestren rigor a la hora de hacer sus valoraciones y reconozcan que la evaluación de Comptos en su informe es como para que los navarros y navarras estén tranquilos en cuanto a la gestión económica que se ha venido desarrollando durante la pasada legislatura", ha reivindicado, tras apuntar que "la responsabilidad el rigor y la seriedad fueron las guías para que, en un contexto aún bastante complicado y de incertidumbres, conseguir cuadrar unas cifras que demuestran la fortaleza de nuestra comunidad".

Finalmente, ha querido expresar su "agradecimiento" a su predecesora en el cargo, la exconsejera y actualmente ministra Elma Saiz, al frente del departamento durante la pasada legislatura.

La parlamentaria de UPN Mª Jesús Valdemoros ha criticado que "estamos echando la vista muy atrás, más de un año, y no debería ser así", por lo que UPN va a registrar una proposición de ley "para que este debate pueda tener lugar en el mes de octubre, inmediatamente posterior al cierre del ejercicio en cuestión". Sobre las cuentas ha indicado que "ha sido un auténtico timo lo que han hecho con el dinero público, una trampa, un engaño", pues "dijeron que iban a recaudar vía impuestos 4.158 millones" pero "recaudaron 4.951 millones, lo que supone en números redondos 800 millones por encima de lo que iban a recaudar". "Estas cuentas son un timo fiscal", ha dicho, tras considerar que el Ejecutivo "ha detraído a los ciudadanos por la puerta de atrás" esos 800 millones.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha destacado que el informe realizado por Comptos es "muy contundente" y "echa por tierra y desmonta todas las falsedades de las derechas navarras en relación con la gestión económica de este Gobierno". "Este informe de Comptos mata ese relato de la reiterada mentira de las derechas", ha subrayado, tras añadir que "frente al ruido y las mentiras, la realidad de los datos".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha valorado que "el resultado es positivo", ya que en 2022 se ha obtenido un saldo presupuestario no financiero de 303 millones de euros y "uno de los objetivos que tiene el presupuesto cuando se aprueba es que no genere déficit". En este sentido, ha destacado que "se ha generado un ahorro bruto de 553 millones de euros". "Creo que esta es la foto global con la que nos podríamos quedar para valorar cuál es la situación de la Hacienda de Navarra, más allá, de que, evidentemente, hay otras cuestiones que ya se califican por la propia Cámara de Comptos de 'endémicas'", ha subrayado.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha considerado que, si bien "no todo es positivo", es "muy importante" que sea Comptos "quien subraye todas esas cifras y referencias positivas, y no sea yo, o la señora Unzu -PSN- o el señor Garrido -Contigo-Zurekin-, porque en ese caso desde los partidos de la derecha aducirán que estamos haciendo una lectura sesgada, políticamente interesada de los datos económicos de esta comunidad". "Pero ni por esas, lo diga Comptos o el 'Sursum corda'", ha criticado.

En nombre de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha afirmado que "son cuentas que están bien hechas" y que para realizar esa valoración "la información principal que tenemos" es el informe de Comptos. "Si algún grupo vota en contra es porque considera que no reflejan la imagen fiel de la situación financiera del Gobierno de Navarra o que no están hechas conforme a la normativa, porque son estas dos cosas las que deberíamos valorar", ha dicho, tras subrayar que "si alguien no confía en el informe de la Cámara de Comptos o tiene información adicional, estaría muy bien que lo demostrara".

Irene Royo, parlamentaria de PPN, ha señalado que "2022 es una estafa fiscal para las familias navarras y el balance de la gestión de 2022 es muy negativo, porque no sólo no soluciona los problemas que tienen las mujeres y hombres de Navarra, sino que ahonda en ellos y es fundamental que reaccionemos como sociedad". Entre otros aspectos, Royo ha criticado "la enorme prisión fiscal", la ejecución de los fondos Next Generation y los gastos "no sustentados en contratos".

Por su parte, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha rehusado hacer uso de su turno de palabra.