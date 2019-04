Aragonès (ERC) a Sánchez: ni "investidura gratuita" ni renuncia a la independencia

Maragall afirma que si el independentismo se moviliza logrará el mejor resultado de su "historia"

El vicepresidente de la Generalitat y número tres de ERC, Pere Aragonès, ha avisado este miércoles al candidato del PSOE a las generales y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su partido no le dará una "investidura gratuita" ni renunciará al derecho de autodeterminación.

Lo ha dicho en un mitin de ERC en el Parc de l'Aigua de Lleida ante unas 200 personas, donde ha reprochado a Sánchez enfocar el planteamiento de una eventual negociación de investidura con el punto de partida de que ERC debe renunciar a sus ideales más profundos.

"Si cree que tendrá una investidura gratuita y una renuncia a la independencia para ahorrarse un pacto con Cs, se equivoca. No pensamos renunciar a nuestros planteamientos. Las urnas son la solución al conflicto entre la sociedad catalana y el Gobierno de España", ha resumido.

Ha expuesto que la defensa de la república catalana no es un eslogan para decir en los mítines e incluso es "mucho más que querer un Estado sin una monarquía corrupta", si no que es sobre todo un país independiente con la igualdad de oportunidades que, a su juicio, ahora no existe en España.

Aragonès ha argumentado que su partido, y el independentismo en general, ha recibido muchos reveses en la defensa de su proyecto y que, llegados a este punto, ya no es posible dar marcha atrás: "Después de presos y exiliados, no estamos dispuestos a renunciar".

También ha abordado las relaciones de ERC con el PSOE la portavoz del partido y diputada en el Parlament, Marta Vilalta, que ha acusado al partido socialista de "haber escogido" ya un socio para la próxima legislatura, que es Ciudadanos.

"El PSOE ya ha elegido y, si puede, hará a Inés Arrimadas y Toni Cantó ministros y a Albert Rivera vicepresidente del Gobierno", ha continuado la portavoz, que ha asegurado que la única forma de evitar el pacto PSOE-Cs es votando a ERC.

LA IMPORTANCIA DE LA MOVILIZACIÓN

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha llamado a la movilización del voto independentista asegurando que, si se logra, el independentismo con ERC al frente logrará "el porcentaje de votos más alto de su historia".

El candidato de ERC a las generales por Lleida, Xavier Eritja, ha destacado la importancia de que su partido logre sumar dos diputados en esta circunscripción --en 2016 logró uno--, ya que ha vaticinado que, si no, será o para el PSC o para Cs: "Y son lo mismo".

La candidata de ERC a las europeas y pareja del exconseller Raül Romeva, Diana Riba, ha pedido el voto para avisar al Estado de que la prisión a los líderes independentistas no ha influido en la voluntad independentista: "Les diremos que no han podido, que no pueden y que no podrán".

TRAYECTORIA INDEPENDENTISTA

El candidato de ERC a la Alcaldía de Lleida, Miquel Pueyo, ha defendido la trayectoria independentista de su partido desde su fundación, en 1931, y ha recordado que en 1991, siendo diputado en el Parlament y junto a Àngel Colom y Josep Lluís Carod-Rovira, presentaron una resolución a favor de la independencia.

"Tres votos. Nos quedamos absolutamente solos. Nos dejaron solos algunos que hoy ponen en duda nuestro compromiso --con la independencia--", ha destacado Pueyo, que ha subrayado que CiU votó en contra igual que el resto de partidos de la Cámara, menos ICV que se abstuvo.

VISITA DE LOS CDR

Como ya ocurrió en un mitin el sábado en Sabadell (Barcelona), un grupo de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) han acudido al mitin de los republicanos para exigir la implementación de la independencia de Cataluña sin más dilaciones.

Lo han hecho ubicándose en la parte trasera del parque que ha acogido el acto y con la pancarta 'El pueblo manda, el gobierno obedece. Obedecer o dimitir', y Maragall se ha acercado a ellos, les ha saludado y han tenido un breve intercambio de impresiones.