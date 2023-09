Aplazado el juicio contra un acusado de intentar matar a su pareja en A Estrada, que pidió un cambio de abogado

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha aplazado sin fecha el juicio contra un hombre, de nacionalidad portuguesa, acusado de intentar matar a su expareja en A Estrada (Pontevedra).

"No tengo defensa ninguna", ha dicho este hombre ante el tribunal para alegar que no se sentía representado por su abogada, a la que conoció hace tres días. "Quería pedir que me pongan otros abogados", ha reclamado.

Las magistradas optaron entonces por suspender la vista durante unos minutos, para después aplazarla hasta nueva fecha.

La Fiscalía acusa a este hombre de un delito de homicidio en grado de tentativa, además de amenazas y de daños, así como de lesiones con arma por los que pide penas que suman 16 años y seis meses de cárcel.

El Ministerio Público sostiene que el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante cuatro años y medio, conviviendo en el mismo domicilio en A Estrada, hasta que finalizó la relación, en octubre de 2021.

El escrito de acusación relata que, a partir de ese momento, el hombre "con el propósito de menoscabar el patrimonio" de la mujer le destrozó mobiliario de la casa y que la amenazó con matarla a ella y a su hija, además de decirle a un vecino ya en junio de 2002 que las "cortaría en cachitos".

Ese mismo mes, a última hora de la tarde del 17 de junio, con una navaja "y tratando de acabar con la vida" de su ex pareja se abalanzó sobre ella tratando de agredirla, llegando a alcanzarla y lesionarla. La agresión no fue a más por la intervención de otra persona, que también sufrió lesiones.