La anécdota de David Bisbal con el himno de España que no ha pasado desapercibida

El reconocido cantante David Bisbal ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un vídeo con un curioso vídeo. Durante unos segundos, el artista almeriense ha tarareado el himno de España.

Pero la anécdota no se queda ahí, ya que el vídeo ha sido grabado en el vestuario de un gimnasio, detalle que ha llamado mucho la atención a sus seguidores que no han entendido la relación o motivación que ha llevado a David Bisbal a interpretar el himno de nuestro país después de realizar un duro entrenamiento.

Muchos usuarios en Twitter han compartido su sorpresa por la iniciativa de David Bisbal. Entre estos mensajes han aparecido muchos a favor y otros criticando la interpretación del almeriense.

He abierto el vídeo de Bisbal sudado tarareando el himno de España y no me lo puedo sacar de la cabeza. Que alguien me pegue un tiro.