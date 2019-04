Andalucía da luz verde a limitación de mandatos del presidente y consejeros

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes iniciar los trámites legislativos para limitar a ocho años la duración de los mandatos de la persona que tenga el cargo de presidente de la Junta, de vicepresidente y de consejero.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido hoy en rueda de prensa, junto con el vicepresidente, Juan Marín, tras la reunión del Consejo de Gobierno, con motivo de que esta semana se cumplen los cien días desde que accedió al cargo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy tres iniciativas con las que dan cumplimiento a las 21 medidas acordadas entre el PP y Ciudadanos para los primeros cien días de Gobierno, ha destacado el presidente.

Ha asegurado que la modificación legislativa para limitar la duración de los mandatos no es un "acuerdo más sino que es por convicción" de una mayor alternancia y, además, ha afirmado que es "saludable y razonable" en una región como Andalucía con "tantos casos de irregularidades y corrupción".

El vicepresidente ha explicado que la limitación de los mandatos se hará mediante la reforma de la Ley 6/2006 y no se reformará el Estatuto de Autonomía porque así lo han hecho otras regiones Murcia y Extremadura y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado en contra, aunque un informe del Consejo Consultivo de Andalucía lo cuestiona, pero éste no es vinculante, ha precisado.

El Gobierno andaluz ya ha aprobado el mes pasado medidas en la misma línea como el inicio de los trámites para la supresión de los aforamientos del titular de la Presidencia de la Junta, de las personas al frente de las distintas consejerías y de los diputados del Parlamento autonómico.

Las otras medidas aprobadas hoy que completan las 21 acordadas para los primeros cien días del Gobierno son el inicio de la tramitación del proyecto de ley para reconocer la autoridad del profesorado y la aprobación de un plan de mejora de la coordinación con el Gobierno de la nación de las políticas migratorias.