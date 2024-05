AMP.- Vox dice que Abascal viajó a Jerusalén a "parar la pretensión de perjudicar" la soberanía y la unidad de España

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha sostenido este miércoles que Santiago Abascal se desplazó a Jerusalén para "paralizar cualquier pretensión de perjudicar" la soberanía de España y defender su unidad, habida cuenta de que una parlamentaria israelí propuso reconocer Cataluña en respuesta al reconocimiento del Estado palestino.

Abascal se reunió el martes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en plena crisis diplomática con el Estado hebreo a raíz del reconocimiento del Gobierno de Pedro Sánchez al Estado palestino.

El líder de Vox elogió la "firmeza" de Israel en su ofensiva contra Hamás y le garantizó revocar el reconocimiento en caso de gobernar, mientras que Netanyahu reiteró "su apoyo a la soberanía de la nación española". Así, se mostró contrario a la moción presentada en la Knesset (Parlamento israelí) para reconocer la independencia de Cataluña y País Vasco en respuesta al reconocimiento palestino.

Estaba previsto que Abascal participara este miércoles en un acto de campaña con Buxadé, pero canceló su asistencia el lunes debido a la visita sorpresa a Israel, de la que Vox informó a última hora del martes. En rueda de prensa, Buxadé ha loado al presidente de su partido por actuar "con celeridad y eficacia" al organizar el viaje, que era "necesario" para "paralizar cualquier pretensión de perjudicar la soberanía de España y defender su unidad".

"Era necesario que un político español fuese allí a conseguir algo fundamental tras las crisis provocada por Sánchez y su Gobierno", ha recalcado el cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas, antes de reiterar la oposición de Vox al movimiento de Sánchez, llevado a cabo "sin debate previo y sin discusión". "Eso no es un reconocimiento, es una sumisión a una organización terrorista, ya lo ha hecho con ETA y ahora lo hace con Hamás", ha criticado Buxadé.

PROPUESTAS PARA PALESTINA

En esta línea, ha recordado que Vox ha reclamado a Hamás la devolución de todos los rehenes que "cazó" en la masacre del 7 de octubre y que "deponga las armas", subrayando que Israel tiene derecho a defenderse. Asimismo, ha insistido en desmentir la cifra de casi 36.000 palestinos muertos desde el inicio de la contraofensiva alegando que es "propaganda de Hamás" de la que se nutre la ONU, aunque ha trasladado que "lamenta" las muertes de civiles.

Vox aboga por que la autoridad que gestione los territorios palestinos ocupados sin Hamás pueda negociar con Tel Aviv una futura convivencia, según ha indicado Buxadé. "No es cierto que el Gobierno de Israel no quiera al Estado palestino, lo que no quieren es una organización terrorista a su lado", ha explicado.

En la misma línea se ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que también ha señalado que "parece mentira" que haya sido Vox, la tercera fuerza política de España, "el que salga fuera a arreglar el desaguisado" de Sánchez, en una alusión velada al PP.

Fuentes de la dirección de Vox indican que ven al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, tibio en la arena internacional, marcando una diferenciación con sus alianzas extranjeras en un momento en que la relación entre Bambú y Génova atraviesa momentos complicados. Vox reunió hace dos semanas a relevantes figuras de su espacio, como Giorgia Meloni, Viktor Orban, Mateusz Morawiecki o André Ventura en su convención política Europa Viva 24.