AMP.- Sémper (PP) utiliza frases en euskera para rechazar uso de lenguas cooficiales en Congreso: "Es un pago político"

Vox censura el "sainete separatista" con las lenguas y denuncia que el PSOE permite que el Congreso sea una "torre de babel artificiosa"

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha utilizado el euskera en algunos pasajes de su discurso en el Pleno --con su inmediata traducción al castellano-- para oponerse al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y ha avisado al PSOE y a sus socios que el PP no va a "aceptar lecciones" porque lo que están haciendo hoy es "atentar contra lo común". Sus críticas se han dirigido sobre todo al PSOE por cambiar de opinión con el uso de las lenguas y lo ha achacado al "pago político" de la investidura de Pedro Sánchez.

"Usan nuestro patrimonio lingüístico como moneda de cambio político de una manera torticera y manoseándolo y, por si fuera poco está en evidente conflicto con el sentido común político. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué estamos hoy aquí? Lo sabemos todos. Todo esto porque así se impuso una negociación del Partido Socialista con los grupos independentistas para alcanzar el control de la Mesa y que sirva también como complemento a una investidura. Esta es la realidad", ha exclamado.

Sémper --que este lunes afirmó que el PP no usararía las lenguas cooficiales en el Pleno del Congreso para "no hacer el canelo"-- ha explicado que con su intervención "mínimamente bilingüe" ha querido reflejar lo que ya se podía hacer en el Congreso. "Y ustedes también lo saben", ha espetado a los demás grupos, para añadir que en el PP no van a hacer "cosas raras" ni "patochadas" ni participar de este "teatro".

"RELATO DE FALSOS AGRAVIOS"

Sémper ha criticado la "obsesión" de los demás grupos con el PP y con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, del que ha subrayado "habla dos idiomas", el castellano y el gallego, y cuando presidió la Xunta de Galicia estableció "políticas lingüísticas sin caer en la confrontación".

Tras destacar que "ninguna nación europea ha desarrollado un nivel de protección superior a España en términos de respeto y promoción a su propia diversidad lingüística", ha criticado que "ni siquiera" el PSOE haya reconocido esto y todas las intervenciones se basen en "un relato de falsos agravios".

"Hasta la portavoz de Bildu, la señora Aizpurua nos ha hablado de las penalidades por las que atraviesa el euskera. ¿De verdad?", ha preguntado usando el euskera, unas palabras que él mismo ha traducido inmediatamente, provocando cierto revuelo en la Cámara y las risas de algunos diputados de otras formaciones, lo que ha llevado a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, a pedir silencio en un par de ocasiones.

CUANDO LOS QUE NO HABLAN LAS LENGUAS COOFICIALES SON "EXCLUIDOS"

Sémper ha pedido que no se utilice las lenguas como "un arma de enfrentamiento entre españoles" y ha criticado que haya partes de España en las que se exluye a los que no las hablan. "En España hay lugares donde quienes no hablan las lenguas cooficiales son excluidos y no tienen las mismas oportunidades que quienes sí las hablan. Esto está pasando hoy en España y de esto no se habla", ha advertido

El portavoz del PP ha recordado que durante demasiadas décadas no hubo libertad para expresarse "como cada uno quería" porque padecían "una dictadura". "Y durante demasiados años, en una tierra como es el País Vasco, una banda terrorista asesinaba a quien piensa diferente. Yo no quiero que nadie se levante de sus escaños y se vaya. Quiero que debatan", ha declarado.

Así, ha subrayado que tienen "la suerte" de que España sea una nación que comparte una lengua común, el español, y que mantiene vivas una variedad de lenguas habladas y maternas. Por eso, ha puesto en valor el "patrimonio diverso" que tiene España porque el gallego, el valenciano, el euskera o el catalán son también lenguas españolas junto al castellano, que es la lengua común.

Sémper, que ha reconocido que en su casa vive rodeado de euskera porque sus hijos lo hablan y lo leen, ha asegurado que no va a aceptar "lecciones de nadie sobre el respeto y promoción de las lenguas oficiales españolas", igual que no aceptan "su patrimonialización interesada".

El dirigente del Partido Popular ha centrado sus ataques sobre todo en el PSOE porque ese partido ha votado "lo mismo" que el PP hasta hace poco y ha criticado que, sin embargo, ahora los socialistas utilicen los mismos argumentos que los independentistas.

"La iniciativa es un pago, es un pago político, fruto de un acuerdo que tuvo una primera etapa con la construcción de la Mesa y que supone también un pago añadido a la investidura del señor Sánchez", ha proclamado, para mostrarse convencido de que muchos socialistas "no creen en lo que van a votar" y lo hace "obligados".

"TRAMITACIÓN TORPE, CHAPUCERA E INTERESADA"

Sémper ha criticado duramente que sin estar aprobada la reforma del Reglamento hoy mismo se estén utilizando las lenguas en el Pleno, algo con lo que, a su juicio, se "degrada" el Parlamento. "El catalán, el valenciano y el gallego van a verse perjudicados lamentablemente por esta tramitación torpe, chapucera e interesada", ha aseverado.

El dirigente del PP ha achacado las prisas en esta iniciativa a que los socios del PSOE "no se fían" de Pedro Sánchez. Según ha dicho, se aborda ahora de "manera precipitada y rápida" con el objetivo de "calmarles" porque "ya les han engañado varias veces". "Pero nosotros no nos vamos a dejar engañar", ha asegurado, para reiterar que esto es un "pago político" para la investidura de Sánchez.

VOX: "NO VAMOS A PARTICIPAR DE ESTE SAINETE SEPARATISTA"

Poco después, también la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha arremetido contra el cambio de reglamento para dar cabida al uso de las lenguas cooficiales, iniciativa que sale de la "necesidad de poder" de Sánchez y el PSOE, dispuestos a "vender las instituciones" para estar "en la poltrona" unos años más.

Es más, ha criticado que el PSOE "traiciona" a sus votantes porque era una medida que rechazaban de plano tiempo atrás, aunque ha ironizado que seguro que el portavoz socialista en el Congreso tiene una "sesuda explicación" para fundamentar su "cambio de opinión", aunque no es el único dado que el dirigente del PP Borja Sémper tras intervenir brevemente en Euskera pese a rechazarlo ayer.

También ha acusado a los socialistas de permitir a partidos "supremacistas y xenófobos" utilizar la lengua como un "arma política" para "desmembrar España", lo que conlleva convertir la sede de la soberanía en una "torre de babel artificiosa".

"No vamos a formar parte de este sainete separatista y se pueden ahorrar nuestros traductores y pinganillos", ha lanzado Millán para dirigirse a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y cuestionarla en qué idioma habló en su reunión con el "prófugo" Carles Puigdemont, y dar por sentado que fue en castellano dado que no vio traducción en su reciente reunión en Bruselas.

"Son ustedes una farsa", ha proseguido la portavoz de Vox para defender que el castellano es una lengua universal, utilizada por los españoles durante siglos por ser un "elemento de centralidad, no de centralismo".

Por último, ha advertido que el Congreso no es un "mercado" donde se pueda "transaccionar la unidad y la convivencia" de España para cumplir con ERC, Junts y el "brazo político de la ETA", en alusión a Bildu.

Desde UPN, su diputado Alberto Catalán ha recalcado que tienen una lengua común que es el castellano y ha criticado que con esta iniciativa se venga a dividir". Además, ha censurado que desde la tribuna algunos portavoces hayan hecho referencia a "esa quimera independentista que se denomina Euskal Herria" y ha avisado que "la inmensa mayoría de los navarros" rechaza "esas pretensiones".

