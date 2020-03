El aluvión de ERTEs por el coronavirus desborda los despachos de abogados

Con el anuncio del cierre de los colegios comenzaron los aluviones de preguntas en los despachos de abogados. Preguntas sobre medidas para quien no pudiera trabajar por tener que cuidar a sus hijos. Pero tras el decreto del Estado de Alarma las preguntas iban directamente sobre los ERTEs, cuenta a COPE Luis Enrique de la Villa, del despacho Hogan Lovells. Y ahora no se habla de otra cosa. “Los abogados laboralistas tratamos el tema con gran sentido de la responsabilidad, somos conscientes de nuestro papel“. Tratan de ayudar a los clientes, empresas y trabajadores, para salir de la mejor manera posible, porque “va a ser una crisis muy grande, de gran impacto económico, impacto para el empleo, trabajadores y empresas”. Es una situación tremenda, “se avecina una grande”, nos dice Luis Enrique de la Villa.

ERTEs por fuerza mayor o por causas del negocio, son los dos tipos de Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Estamos en una situación especial, provocada por la crisis del coronavirus y muchos expedientes se consideran de fuerza mayor. Es rápido, se tramita en cinco días. Si lo conceden es por un tiempo ajustado, nos explica el letrado de Hogan Lovels. Y se pueden establecer cláusulas, como mantener el empleo durante seis meses. Pero pasado el plazo sí podrían producirse despidos. En el caso de ERTE por fuerza mayor los trabajadores tendrán derecho a cobrar el paro aunque no hayan cotizado el tiempo suficiente, y el tiempo consumido no cuenta.

Pero no todas las empresas van a poder tener aprobado un ERTE por fuerza mayor, puede ser una ruina, explica el abogado. Y muchas empresas van a tener que ir a un ERTE normal, por causas del negocio. No hace falta autorización y se acuerda con los trabajadores. Se han agilizado los plazos, doce días. Es importante llegar a un acuerdo porque si no lo hay puede terminar en juicio. Hay mucha preocupación. Nadie quiere perder el empleo y muchos trabajadores están dispuestos a hacer un esfuerzo, señala Luis Enrique de la Villa.