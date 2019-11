Alonso lamenta que no hay "ninguna voluntad" por parte del PSOE de lograr un "entendimiento" con el PP

Dice que Vox es un partido democrático, aunque no comparte que quieran liquidar el sistema autonómico

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha lamentado que no hay "ninguna voluntad" por parte del PSOE de lograr un "entendimiento" con el PP de cara a la gobernabilidad del Estado y ha incidido en que "el principal obstáculo hoy en día ni siquiera es el PSOE es Pedro Sánchez".

En declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Alonso se ha referido al acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos que podría culminar en un Ejecutivo que dependiera "del chantaje continuado de partidos independentistas" lo que supone "una situación evidentemente de riesgo para el país".

Tras indicar que Vox es "un partido democrático" y no ve que tengan intención de saltarse las leyes, ha matizado que lo que la formación de Santiago Abascal quiere es "liquidar el sistema autonómico que es parte sustancial de la Constitución del 78 por lo que no comparten ese régimen.

"Nosotros somos un partido constitucionalista que defiende ese régimen y no podemos presentarnos ante los ciudadanos con un proyecto compartido con ellos. Otra cosa es que en el juego parlamentario sea dialogar y se puedan llegar a acuerdos, como con otros, pero es evidente que nuestros proyectos no son compatibles", ha subrayado.

De este modo, ha incidido en que Vox "no está dentro de un bloque constitucionalista", motivo por el que el PP no comparte "gobierno con ellos" en ningún sitio.

"Vox no es un PP autentico, defiende cosas que jamás ha defendido el PP y defiende cosas muy distintas a las que hemos defendido", ha incidido.

Respecto al crecimiento electoral de la formación de Abascal, ha advertido de que se da una "diferencia norte-sur" de tal forma que en el sur hay más apoyo a Vox, pero hay lugares donde es "irrelevante". A su juicio, la subida electoral de los últimos comicios es fruto de "una reacción de un cierto nacionalismo español a la situación de Cataluña".

"Debemos ser más pedagógicos y explicar. Nosotros combatimos el nacionalismo pero no a los nacionalistas con otro nacionalismo de signo contrario. Nosotros entendemos que no se puede echar para atrás lo que hemos construido juntos durante 40 años y hay que ser pedagógico", ha defendido.

"UN COMUNISTA EN LA VICEPRESIDENCIA"

A su entender, mientras no se salga de la dinámica de bloques no se saldrá de "un bloqueo que arrastra a un grave riesgo" como supone "la propuesta de gobierno de Pedro Sánchez". "Es un riesgo por las políticas que quieren hacer. El propio Sánchez advirtió antes de que no podía tener un comunista en la vicepresidencia, ahora parece que sí puede", ha lamentado.

También ha criticado que se pueda apostar por una "expansión del gasto público", o que se pretenda "liquidar las reformar realizadas por el PP" como la del mercado laboral. "Un gobierno que depende del chantaje continuado de partidos independentistas... es una situación evidentemente de riesgo para el país", ha incidido.

En este contexto, ha considerado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "podría coger el teléfono" al PP, pero "ni siquiera le atiende la llamada a Pablo Casado".

"Debería haber vías y posibilidades de entendimiento entre PP y PSOE pero tampoco vamos a llevarnos a engaño... Sánchez siguen la dinámicas de cordones sanitarios, no ha salido de la mentalidad de la moción de censura a Rajoy y mientras estemos así seguiremos en una línea estancada", ha expresado.

De este modo, ha considerado que el líder de los populares, Pablo Casado, actúa de manera "prudente y con sentido de la realidad para no hacer el ridículo". "Otra cosa es lo que nos gustaría a todos. Nos gustaría que hubiera un entendimiento con el PSOE pero a día de hoy no veo ninguna voluntad por la otra parte", ha denunciado.

Según ha defendido, el PP ha ofrecido a Sánchez "pactos de estado, compromisos de defensa de la Constitución", pero "no ha querido explorar la vía del entendimiento". "El principal obstáculo hoy en día ni siquiera es el PSOE es Pedro Sánchez", ha incidido.