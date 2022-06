Almeida: "Soy de Ayuso porque soy de Feijóo, y soy de Feijóo porque soy de Ayuso"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que él es "de Ayuso porque es de Feijóo" y que "es de Feijóo porque es de Ayuso". "Y no es una gallegada. Soy del PP", ha trasladado el regidor en una desayuno informativo organizado por Europa Press, celebrado en el Hotel Villamagna.

Martínez-Almeida ha defendido que el PP es "una casa amplia" y debe aspirar a seguir siéndolo, ya que si no, no serán "ganadores". "Y si no somos ganadores, no seremos capaces de servir a España. Es mucho más en lo que se parecen (Ayuso y Feijóo) que en lo que se diferencian", ha apostillado a continuación.

Requerido por su apoyo a la presidenta regional para presidir el PP madrileño, Almeida ha indicado que tomó la decisión de apoyarla (había reivindicado la necesidad de una tercera vía) a partir de los resultados electorales del 4 de mayo, donde Isabel Díaz Ayuso obtuvo "una victoria arrolladora, que demuestra cómo se puede largar lo antes posible a Sánchez".

Para el alcalde, tras la experiencia "traumática" que vivió el PP, Díaz Ayuso era quien mejor transmitía un mensaje de "confianza y estabilidad".

También ha tenido palabras para los concejales del Grupo Municipal Popular, y ha destacado que los 15 "han hecho un grandísimo trabajo y todos tienen derecho en principio a participar de esta lista" de cara a los comicios de 2023.

Una lista que, ha señalado, será puesta en común con la presidenta regional, ya que al ser la presidenta del PP de Madrid "tiene que opinar sobre las listas".