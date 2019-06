Almeida asegura que negocia "peticiones razonables" con Vox

El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mantenido este martes una primera reunión con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Esto ha ocurrido tras el anuncio hecho ayer por Rocío Monasterio, en el que aseguró que su partido suspendía "toda relación" con los 'populares' por "incumplimiento del contrato" en el Ayuntamiento.

El encuentro, mantenido en el Palacio de Cibeles, ha durado alrededor de tres horas y media y han acudido además de Martínez-Almeida y Ortega Smith, el secretario de Organización del PP, Javier Maroto y el portavoz del partido de Santiago Abascal en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Al término de la reunión el alcalde de la capital ha defendido que el PP cumple su compromiso de negociar con Vox y no ha querido detallar el contenido de la conversación ni el resultado definitivo porque considera "absolutamente aventurado hacerlo en este momento".

"Las negociaciones son negociaciones -ha dicho- y deben mantenerse en un cierto margen de discreción", aunque ha defendido que "por supuesto se hará público el acuerdo al que se llegue en su momento". Almeida ha explicado que han "establecido las bases de esa negociación de acuerdo al documento que se firmó en el momento entre el PP y Vox" y que, aunque "todavía quedan bastantes cuestiones que tratar", cree "que puede ser un buen principio", por lo que ve "más cerca" el cumplimiento del acuerdo entre el PP y Vox.

Y ante las cuestiones que queda por tratar ha subrayado que los 20 días que ambos partidos se han dado para negociar y que empezaron a contar el pasado sábado "no se han agotado ni de lejos". Los dirigentes de Vox no han hecho declaraciones y han abandonado el Palacio de Cibeles por la salida en la que no estaban esperando los periodistas.