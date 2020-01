La alianza PP-Cs en Cataluña para las próximas elecciones, más cerca

Las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina y, por primera vez, se vislumbra la posibilidad de que PP y Ciudadanos aúnen fuerzas para conformar una plataforma electoral. Los naranjas se han abierto a firmar una alianza con los populares, algo a lo que se habían negado con anterioridad. El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, se ha mostrado partidario en "Herrera en COPE" de sumar fuerzas entre los constitucionalistas, sumar, “para combatir juntos al nacionalismo”, dicen fuentes de esta formación.

En las pasadas elecciones generales, la número 1 del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo estaba incluso dispuesta a ceder el primer puesto de esa posible lista conjunta a Inés Arrimadas, pero los naranjas rechazaron esa propuesta. Habían llegado a ser la primera fuerza política en Cataluña, y todavía confiaban en sus posibilidades, pero las urnas les castigaron como en el resto de España.

En el PP apluden ese cambio de opinión, y lo achacan a dos posibles causas: o tienen verdaramente vocación de unir fuerzas, o han hecho este movimiento porque han visto que los votantes penalizarán la división del constitucionalismo. Pablo Casado bendecía esa posible alianza y recordaba que su partido siempre ha sido generoso. Lo ha sido ayudándoles, por ejemplo recientemente, para que tengan grupo propio en el Senado, a pesar de que los naranjas no hicieron lo propio después de las autonómicas del 2017 y relegaron al PP en el Parlament al Grupo Mixto; y lo hicieron también ayudándoles a que tuvieran un puesto en la Mesa del Congreso. El líder popular, respetaba, eso sí los plazos de su posible socio, que se encuentra inmerso en un proceso de restructuración que culminará con un congreso que tendrá lugar el 14 y 15 de marzo.

Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos. De momento, lo único que ha habido, dicen fuentes del PP, son “conversaciones de pasillo”, pero no negociaciones formales. Los populares ven difícil alcanzar los 40 diputados que ambas fuerzas tienen en la actualidad, pero sí que cabe la posibilidad, aseguran a COPE, “de competir de tú a tú” con ERC, JxCat o el PSC. En esta ecuación no entraría, eso sí, Vox, porque - según Génova - la formación de Abascal trabaja constantemente no por sumar, sino por restar.