La “alianza” entre la CUP y Vox que pronostica Antonio Maestre

El periodista Antonio Maestre ha pronosticado este sábado una “alianza” secreta entre el partido antisistema catalán CUP y Vox en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho durante un rifirrafe que ha protagonizado con Mireia Boya en redes sociales, diputada en el Parlament de Cataluña de la formación, que cuenta con 2 escaños en la cámara Baja.

Todo ello, a raíz de una publicación de la propia Boya en su perfil de Twitter, en el que defendía la práctica política del “cuanto peor, mejor”: “El cuanto peor, mejor no es negativo, como nos quieren hacer creer, es la estrategia que combina memoria, sentido de Estado, dignidad y lucha desde la calle contra el régimen del 78, y es imprescindible para avanzar”. ·Y sino que se lo digan a Rosa Parks, por ejemplo”, añadía Boya en referencia a la mujer que desafió el sistema de segregación racial en los autobuses estadounidenses en las primeras décadas del siglo XX.



El com pitjor, millor no és negatiu, com ens volen fer creure, és l’estratègia que combina memòria, sentit d’Estat, dignitat i lluita des del carrer contra el règim del 78, i és imprescindible per avançar. I sinó que li diguin a Rosa Parks, per exemple. https://t.co/JGGHr3GrXu