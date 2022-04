Alfonso Rueda: el motero que pasea con Rajoy elegido para suceder a Feijóo en la Xunta

Es uno de los hombres que más está dando que hablar en los últimos días y uno de los que más se hablará en los próximos meses: Alfonso Rueda. Su nombre toma fuerza para suceder a Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego después de que el actual mandatario propusiera formalmente esa solución a los barones del partido. Así que, salvo sorpresa mayúscula, este hombre que siempre ha estado al lado de Feijóo cogerá las riendas del partido y del Ejecutivo autonómico.

Desde que Núñez Feijóo anunció su intención de abandonar Galicia para capitanear el PP a nivel nacional, apostó por una sucesión “previsible” que diera “estabilidad y seguridad a las instituciones autonómicas y al partido más grande de Galicia”.

Por eso su nombre presume una transición tranquila. AlfonsoRueda conoce a la perfección los entresijos de la Xunta, de la que es vicepresidente primero.

El PP gallego, tras las conversaciones cruzadas de las últimas semanas entre sus dirigentes, prepara ya el proceso para la doble sucesión. El relevo en la Xunta, el más sencillo, saldrá de una votación en el Parlamento que se convocará tras el cese de Núñez Feijóo y de su gobierno.

Para la del partido, la mayoría de dirigentes apuntan a un congreso extraordinario con Rueda como candidato único en el que escenificar su unidad, como el organizado por los populares en Sevilla. Para este cónclave ya buscan fecha. Será, previsiblemente, en mayo.

Desde que el todavía presidente gallego confirmó que daría el salto a la política nacional, todos los ojos del partido se posaron en la persona que lleva trece años a su sombra.

Rueda, vicepresidente de la Xunta desde 2012, es junto a la titular de Mar, Rosa Quintana, es el único superviviente de aquel ejecutivo inicial que, tres años antes, había formado el ahora presidente nacional del PP tras su primera victoria electoral en Galicia.

Esa continuidad demuestra la confianza que siempre ha tenido en su mano derecha, el hombre con el que trazó la reconquista de Galicia para el PP tras los cuatro años de gobierno del bipartito PSOE-BNG que lideró el socialista Emilio Pérez Touriño.

Y es que Alfonso Rueda, desde tres años antes de ese triunfo electoral del PP ya ejercía como secretario general de los populares gallegos, cargo que desempeñó entre los años 2006 y 2016.

Fue entonces cuando se convirtió en uno de los "barones" del PP en el sur de Galicia, en la Pontevedra hasta ese momento controlada por Rafael Louzán, que se hizo a un lado tras dejar la Diputación, por primera vez desde 1983 -con Mariano Rajoy al frente-, en manos del PSOE.

A sus 54 años Rueda es seguramente el conselleiro más conocido del gobierno gallego; ejerce como presidente en ausencia de Feijóo y en su haber como político ha demostrado saber lidiar con situaciones complicadas. Entre ellas, la gestión de la situación del sector turístico durante las restricciones por el coronavirus o la huelga del personal de justicia de 2018.

Fue el exconselleiro Xesús Palmou quien actuó de 'celestino' político recomendándole al presidente de la Xunta que lo fichase como vicepresidente. Rueda había demostrado ya su valía como presidente de las Nuevas Generaciones en Galicia en los años 90 y como director general de administración local en el último gobierno de Manuel Fraga.

En 2009 fue elegido diputado del PP por Pontevedra y Núñez Feijóo le reclutó para su gobierno, en donde desde el inicio asumió las competencias de presidencia, administraciones públicas, justicia y, desde 2020, turismo. El actual Xacobeo 21-22 ha estado bajo su coordinación.

Además es secretario municipal con plaza en el concello de Marín, en Pontevedra.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, el dirigente pontevedrés es hijo del también político José Antonio Rueda Crespo, senador de Alianza Popular -el germen del actual PP- por Pontevedra entre 1982 y 1989.

En su perfil de Twitter Rueda se define como “Pontevedrés, fan de mi familia y motero” y presume también de estar “aprendiendo un poco cada día”.

En lo personal está casado y tiene dos hijas y es aficionado al deporte, es frecuente verle participando como corredor en carreras populares. La semana pasada hizo en bicicleta los 50 kilómetros que separan Baleira de Lugo.

Mañan de bici e disfrute. Vivimos no mellor lugar do mundo, e ademáis fai bo tempo! ?? ?? pic.twitter.com/tLzA1y7eoJ

También ha salido a caminar con Mariano Rajoy poruna ruta muy popular para el expresidente del Gobierno, la Ruta da Pedra e a Auga.

Non hai que perder as mellores tradicións, e o presidente @marianorajoy sempre está ahí para cumplilas. Ruta da Pedra e da Auga esta mañán. Vivimos no mellor lugar do mundo! #GaliciaCalidadepic.twitter.com/UsnBIAgbKb