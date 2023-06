Alegría (PSOE) replica al PP que excentricidad es negarse a debatir: España "no merece" a un candidato que "se esconde"

Dice que se han puesto en contacto con los 'populares' y están a la espera de una respuesta

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho este martes estar sorprendida por el rechazo del PP a la propuesta de Pedro Sánchez de hacer seis 'cara a cara' con Alberto Núñez Feijóo hasta las elecciones generales del 23 de julio, señalando que una excentricidad --el argumento 'popular' para oponerse-- es no posibilitar esos debates y afirmando que el país no merece a un candidato que "se esconde".

"Nuestro país no merece a un presidente que se esconde y que esconde lo que quiere hacer. Se merece que los candidatos se expliquen y no se escondan ante algo de tan sentido común como el debate y el contraste de ideas", ha manifestado Alegría.

En declaraciones a TVE y Antena 3, recogidas por Europa Press, la portavoz socialista ha sugerido que cuando alguien no quiere debatir puede ser por "dos motivos": o que "no tiene proyecto" o "pretende esconderlo". "No sé cuál es lo más grave", ha enfatizado.

Alegría ha desvelado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ayer se puso en contacto con el PP, en concreto con su coordinador general, Elías Bendodo, con el objetivo de hablar y fijar unas "reglas básicas" para los 'cara a cara', justo después de lanzar Sánchez su propuesta.

En este sentido, ha indicado que están "esperando la respuesta del PP y de Feijóo, si acepta o se esconde", y ha justificado que Sánchez quiera debatir a solas con el líder de la oposición asegurando que son los únicos candidatos con posibilidades de presidir el gobierno tras las generales, aunque ha reiterado que Sánchez también está dispuesto a debatir a cuatro, pero en debates aparte. "No son en absoluto contrapuestos", ha dicho.

Y preguntada por si es partidaria de regular los debates por ley, ha contestado que es una discusión de la que se puede hablar sin "ningún problema", pero que lo urgente es dar respuesta a las ofertas de cuatro grandes medios de comunicación para debates.

SOLO SÁNCHEZ LO TIENE CLARO

Alegría ha apuntado que los 'cara a cara' serían útiles para "explicar y contrastar" proyectos, instando a Feijóo a participar en este tipo de formato para que aclare qué piensa hacer con las pensiones, los salarios o las becas para estudiantes, entre otros asuntos.

Sobre que el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, tachara de excentricidad el planteamiento de Sánchez, la portavoz de los socialistas ha replicado que no es para nada extravagante en democracia plantear el 'cara a cara', sino que sí "es una excentricidad no posibilitar esos debates".

"Qué problema, qué miedo hay, ¿no tienen programa o lo quieren esconder?", se ha preguntado Alegría, para reivindicar que Sánchez ha sido de momento el único que ha dado una respuesta "muy clara": "Queremos participar, explicar y contrastar ideas y proyectos".

Así, ha reprochado a Feijóo que cuando presidía la Xunta de Galicia afirmara que los debates son obligatorios y ahora no lo cumpla, y sobre que Sánchez rechazara debatir a dos en 2019 con el entonces líder del PP, Pablo Casado, Alegría ha argumentado que en aquel año los 'populares' y Ciudadanos estaban "muy empatados", cerca de dar el "sorpasso" los 'naranjas', por lo que había más de dos candidatos con opciones de gobernar.

La portavoz también ha negado al PP que Sánchez prefiera un plató de televisión a estar en la calle, afirmando que el PSOE ha demostrado en muchas campañas electorales su capacidad de movilización.