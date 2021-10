El alcalde de Medellín explica su plan para que Cortés vuelva a España: "Nos preocupa que le profanen"

El alcalde de Medellín (Badajoz), Valentín Pozo, ha enviado una carta a la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Muñoz, con motivo del Día de la Hispanidad, en la que trasladada su "profunda preocupación" por la deriva "antiespañola" en México.

En los últimos meses, la figura del conquistador ha sido objeto de críticas en el país, incluido su presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha venido cuestionando el legado colonial español en México.

Precisamente, y para evitar ese escenario, el alcalde de la localidad ha trasladado su preocupación por el "clima de tensión" y teme que los restos de Hernán Cortes, nacido en el municipio pacense, pudieran llegar a ser profanados.

Por ese motivo, el primer edil ha pedido a la embajadora que antes de llegar a dicho extremo, se consiga alcanzar un acuerdo con las autoridades españolas para la repatriación de sus restos al pueblo que lo vio nacer. Un anuncio que él mismo quiso compartir también en una publicación en su cuenta de Facebook, reclamando así "los restos del ilustre hijo de la Villa, Hernán Cortés". Una solicitud en el caso de que existiera "riesgo de profanación en el lugar donde se encuentran actualmente, el hospital de Jesús Nazareno, ubicado en Ciudad de México".

A continuación, el alcalde de Medellín transmitió su deseo de no llegar a aplicar "esta medida", ya que su única voluntad es la de "respetar la voluntad de Cortés de que sus restos descansen en el país americano". No obstante, el alcalde de Medellín quiso dejar claro que "hay un lugar donde sí deseamos que vengan esos restos, en caso de que la situación requiriera sacarlos del país norteamericano", concluyó el primer edil en Facebook.





Una solicitud que se da después de que el pasado 26 de septiembre, el Gobierno de España asegurara que no tenía planes de proceder al traslado a España de los restos mortales del conquistador español.

El alcalde de Medellín defiende la propuesta: "Queremos preservar un trozo de la Historia"

En COPE.es hemos hablado con Valentín Pozo, alcalde de la localidad natal de Cortés, quien ha señalado que todavía están a la espera de una respuesta por parte de la Embajada de México en España. "Estamos a la espera de que se manifieste", ha señalado. En este sentido, nos ha hablado del contenido de la misiva, en la que mostraba el ofrecimiento de Medellín para acoger los restos de Hernán Cortes, siempre y cuando estos pudiesen correr algún tipo de peligro en su ubicación actual. "Qué mejor lugar que la localidad que le vio nacer", ha asegurado el primer edil. "Era la propuesta que le trasladaba y hacía mención a que este clima de tensión", ha dejado claro. Sin embargo, sí ha lamentado que este escenario "de enfrentamiento" no soluciona ninguno de los problemas ni en México ni tampoco en España, sino que "suma un problema más entre países que se consideran hermanos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre los motivos que han llevado al Ayuntamiento de Medellín a enviar esta misiva, ha señalado en primer lugar el clima de tensión, "la deriva revisionista" que está atravesando México, aunque también se ha apoyado en la preocupación de muchos vecinos e historiadores por los restos del conquistador español. La misiva, según el alcalde, ha tenido una buena acogida. "La gente nos ha felicitado y nos ha animado a seguir adelante por esta vía", ha defendido.

Audio





"Nos preocupa que los restos de un personaje histórico, de la talla y el peso de Hernán Cortes, puedan llegar a desaparecer. A nivel histórico sería una verdadera tragedia", ha apuntado Valentín Pozo, quien nos ha contado que ya han pensado varios lugares de la localidad que podrían ser los encargados de acoger los restos de Hernán Cortes. "Queremos alzar la voz para decir que si en un momento dado, los restos tienen que salir de México, hay un lugar donde queremos que descanse", ha apuntado.

En el caso de que la respuesta de México fuera negativa, ha señalado que en primer lugar "habría que ver el razonamiento". No obstante, una respuesta en contra sería "una buena señal", porque eso significaría "que no molesta Hernán Cortes". Dicho esto, el siguiente paso sería pedir al Gobierno de México, a través de su Embajada en España, "que protejan y conserven esos restos para que no corran ningún peligro", aunque ha defendido que en el caso de ser negativa la respuesta, volverían a insistir.

En último lugar, Valentín Pozo ha querido dejar claro que su intención no es que haya una confrontación con México, sino más bien "dejar abierta la propuesta de que en Medellín si acogeríamos y daríamos la bienvenida como se merece al vecino más ilustre de la villa", ha apuntado. "No queremos generar un problema, sino preservar un trozo de la Historia y que vuelva a Extremadura. Si regresaran, sería un gran atractivo para Medellín y para la región", ha concluido.