El alcalde más joven de la Comunidad de Madrid: ''Mi abuelo me dijo que esta decisión podría cambiar mi vida''

El socialista Héctor Ortega Otero se convirtió el pasado 15 de junio en el alcalde más joven de la Comunidad de Madrid. Con 22 años dirige la alcaldía de Villa del Prado, un pueblo con más de 6000 habitantes. ''La idea inical era que yo fuera, por lo menos, entre los cuatro primeros de la lista. No teníamos decidido en este caso un líder o alguien que fuese a presentarse como candidato a la alcaldía'', cuenta el joven madrileño.

''Nunca se había llegado a conseguir el objetivo de gobernar el ayuntamiento. No sé si es que soy un poco más valiente o atrevido, y hablando con mi abuelo materno, fue quien me dijo que tomara una decisión porque podía ser lo que cambiara mi vida. Decidí dar un paso adelante, con todas las consecuencias. Algunas de las consecuencias es que sabía que la gente iba a hablar de que soy una persona muy joven para gobernar un pueblo. Pese a esto, Héctor estaba muy seguro de lo que quería, ''queríamos un cambio, pensabámos que ya era necesario. Hoy justamente hace un mes que tomé posesión, y si tengo que hacer un balance de este mes y de toda la campaña, muy satisfecho porque no ha sido nada fácil''.

El joven alcalde está muy ilusionado con el proyecto que tiene por delante para el municipio: ''Muy ilusionado porque esto es un proyecto para cuatro años, ojalá que trabajemos muy bien para el pueblo y logremos que dentro de cuatro años se vuelva a confíar en nosotros o en gente nueva que aportemos en las listas electorales''.

Héctor considera que llegar a una alcaldía a una edad tan temprana tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes; ''quizá la mayor ventaja es el ímpetu, querer hacer un montón de cosas, abarcar al final un montón de ideas que se pueden llevar a cabo. Alguna desventaja puede ser la inexperiencia, es algo que me han comentado mucho por la edad, pero cada día para mi es un aprendizaje constante''.

No piensa en el futuro y solo le preocupa hacer las cosas bien en su municipio. ''Mi compromiso es absoluto con mi pueblo, siempre he dicho muy orgullo que me siento pradeño, porque toda mi vida he estado aquí. Uno es ambicioso y aunque hay cuatro años por delante, si todo sigue funcionando bien y veo que cada día estoy disfrutando como hasta ahora pues me lo podría plantear'', afirma el alcalde pradeño.

''Cuando acabe el verano y pasen las fiestas, que son el 7 de septiembre, nos sentaremos y empezaremos a mirar inversiones importantes como la piscina cubierta o un centro de juventud''. ''Es muy importante saber quién gobernará la Comunidad de Madrid para saber de que ayuda podremos disponer'', ha concluído Héctor Ortega.