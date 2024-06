Albiach llama a evitar el "fantasma" de la repetición electoral en la que "trabaja" Junts

La co-cordinadora de Catalunya en Comú Jessica Albiach ha llamado este sábado a formar un gobierno progresista en Cataluña y a no dejar caer el "fantasma" de la repetición electoral", que a su parecer es "lo que desea y por lo que trabaja Junts".

En su intervención ante el Consell Nacional de los comunes, la diputada de Comuns Sumar en el Parlament ha advertido de que tras el 12-M solo hay dos opciones en Cataluña: "O un gobierno progresista o la repetición electoral, que está soñando y deseando Junts".

Ante las negociaciones para investir a un presidente de la Generalitat, la dirigente de los comunes ha garantizado que su formación va a ser muy clara en su apuesta por un gobierno progresista en Cataluña puesto que, ha subrayado, "no hay otra mayoría posible".

"No especularemos, no amenazaremos ni dejaremos caer el fantasma de la repetición electoral. Ya basta de marear a la ciudadanía", ha clamado Albiach, que tras recordar que la "política es negociación" ha asegurado que los comunes trabajarán para alcanzar un acuerdo que "no solo es posible, sino también necesario".

Para Albiach, el acuerdo entre Junts, ERC y la CUP que ha entregado la presidencia del Parlament al posconvergente Josep Rull ha sido "una gran oportunidad perdida" para el bloque progresista. "No ha sido ninguna sorpresa pero es profundamente decepcionante", ha lamentado.

En ese sentido, ha recordado que los comunes hicieron una propuesta "muy clara" para que la presidencia del Parlament recayera en una fuerza progresista como ERC, pero tanto los republicanos como la CUP "decidieron entregarla, regalarla", ha dicho, a Junts.

Según Albiach, los comunes serán "exigentes" en las negociaciones con el PSC sobre el contenido de un eventual acuerdo de gobierno, para que tenga como máximas prioridades las políticas de vivienda y blinde los servicios públicos en materia de salud, educación, tercera edad y dependencia, además de un modelo productivo acorde con principios de planificación ecológica.

La co-coordinadora de la formación ha anunciado además su intención de avanzar la asamblea nacional de los comunes al próximo mes de noviembre, con el fin de reforzar organizativa e ideológicamente el partido tras unos resultados electorales que ha reconocido que no han sido buenos.