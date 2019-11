El detalle romántico de Rivera al dejar Cs que no ha pasado desapercibido

Hace meses que se lleva hablando la relación del hasta ahora líder de Cs, Albert Rivera y la cantante Malú sin que se hayan dejado ver mucho y sin que se hayan pronunciado abiertamente al respecto.

Eso sí, les hemos visto juntos en varias ocasiones, una de ellas cuando la cantante le acompañaba después de que Rivera estuviera ingresado este pasado mes de julio.

Albert Rivera dimitía esta misma mañana del 11 de noviembre de 2019 tras las elecciones, donde ha anunciado que abandona la política y su puesto como diputado. Ahora Malú se ha convertido en una de las personas que más le está apoyando, en esta decisión.

Para ella ha tenido una palabras de cariño y gratitud sin necesidad de tener que mencionar su nombre, refiriéndose a ella como su pareja.

En su despedida de este lunes, Rivera ha querido recordar a Malú y a todo su círculo más íntimo: "Creo que ha llegado el momento de servir a mis padres, que dejen de sufrir; a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban; a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantándolo todo, contra viento y marea en todo momento; a mis amigos, que me veían por la tele y quiero que me vean con ellos tomando un vino", ha declarado, dando las gracias también a sus compañeros de partido.

Según ha afirmado, "la vida es mucho más que la política" y a partir de ahora quiere "seguir siendo feliz" alejado de ella, "con gratitud, sin rencor, sin mirar atrás, satisfecho del trabajo bien hecho y de haber liderado un partido sin un solo caso de corrupción".

Ahora "voy a ser mejor padre, mejor hijo, mejor pareja y mejor amigo" y "seguiré en la vida pública en algún lugar, en algún trabajo", ha señalado.

Rivera ha sido despedido entre vítores, aplausos y sobre todo lloros, lloros de su equipo, de sus confidentes que han demostrado lo que sentían por el que fuera su líder durante 13 años