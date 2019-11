Albert Boadella estalla contra Manolo García por sus polémicas palabras sobre el independentismo

El actor y dramaturgo, Albert Boadella, ha estallado este sábado contra el cantante Manolo García por sus palabras sobre el independentismo en Cataluña y cuál debería ser la solución al problema en la comunidad autónoma. El presidente de Tabarnia ha calificado de “buenista” al autor de “Pájaros de barro” por su opinión sobre la “vía política” para la región, en una entrevista este sábado.

Ha sido en el diario El Mundo donde, en una entrevista con motivo de su primera gira de conciertos en acústico aseguraba que “la única vía posible es política, sentarse a hablar y llegar a un acuerdo, que es lo razonable en un estado democrático”.

“Me temo que a veces impera aquello de “a río revuelto ganancia de pescadores” y eso es lamentable y muy peligroso. Lo correcto sería no intentar apagar el fuego con gasolina”, concluía Manolo García sobre el problema en Cataluña.

Unas palabras que no han gustado nada al presidente de Tabarnia, actor y dramaturgo catalán, Albert Boadella, que criticaba a través de su perfil personal de Twitter: “El buenismo es el triunfo de la tontería”. Añadía además Boadella: “Ahora aplicar la ley en Cataluña es “Apagar fuego con gasolina”. A veces el artista tendría que saber callar, incluido yo mismo”.

El buenismo es el triunfo de la tontería. Ahora aplicar la ley en Cataluña es “Apagar fuego con gasolina” A veces el artista tendría que saber callar Incluído yo mismo Manolo García: "Lo correcto en Cataluña sería no intentar apagar el fuego con gasolina" https://t.co/lJd0bk5fO7

Unas palabras las del actor que han aplaudido la mayoría de sus 50.000 seguidores en redes sociales, donde han respondido a Boadella de manera irónica que “hasta ahora se había intentado apagar con billetes y tampoco ha funcionado”, mientras otros recordaban que García vive en Andalucía.

No, no. No te calles

Que se calle el artista que ve con simpatía cualquier expresión populachera rebelde y progresista, aunque tenga orígenes burgueses, xenófobos, insolidarios y elitistas



Ahora es la moda: poner el grito en el cielo por @vox_es y condescender con el separatismo