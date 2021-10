Albares defiende más socialdemocracia frente a quienes reniegan de Europa

El ministro Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que durante la pandemia Europa ha demostrado estar "en plena forma" y ha abogado por seguir construyendo una Europa socialdemócrata frente a quien "niega" su existencia y cree que ésta "no merece la pena".

Albares ha participado en la charla "Avanzamos con Europa", dentro del 40 Congreso Federal, que el PSOE celebra en Valencia este fin de semana, junto con el ex secretario general del partido y exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, y la eurodiputada Iratxe García.

Ha alertado de que la polarización es tal en estos momentos que ya no se trata de la dicotomía entre socialdemócratas y conservadores, sino "entre la socialdemocracia y quien niega la existencia de Europa".

"Cuando se dice que el derecho nacional prima sobre el europeo, eso es ponerse fuera de Europa", ha afirmado y ha abogado por retomar "el ideal europeo y concretarlo en beneficios para los ciudadanos, tanto desde el punto de vista sanitario como económico".

Albares ha considerado "imperativo" avanzar hacia una unión sanitaria e "introducir decisiones sociales en las decisiones económicas", y ha asegurado que "sin la socialdemocracia, Europa no existiría".

"No hay nada más importante y decisivo para la vida de los españoles que las decisiones que vamos a tomar en Europa", ha asegurado el ministro, quien ha dicho que sin Europa será "imposible" derrotar la covid, lograr la neutralidad carbónica, luchar contra el cambio climático, canalizar la inmigración irregular o hacer frente al terrorismo.

Asimismo, ha defendido la necesidad de tener autonomía para no tener que depender de terceros países, por ejemplo, en la fabricación de mascarillas, o para contar con medios para que la salida de Afganistán hubiera sido de otra manera.

La presidenta del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha reivindicado que los socialdemócratas han conseguido "marcar la agenda" estos últimos tiempos y han sido capaces de devolver otra vez a la ciudadanía al centro de la política europea, "donde nunca debió dejar de estar".

En su opinión, el mayor desafío ahora es ser capaces de mantener la respuesta socialdemócrata que se ha dado a la crisis, pues "solo le irá bien a los países si a Europa en su conjunto le va bien", por lo que ha pedido dedicar tiempo y esfuerzo a construir "más y mejor Europa" y una posición común fuerte desde la socialdemocracia.

El ex secretario general del partido y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha hecho un llamamiento a defender la democracia dentro y fuera de Europa y ha alertado de que la socialdemocracia europea "no ha llegado todavía a los niveles de cohesión" que necesita, pues "hay algunos de los nuestros que no parecen ser de los nuestros".

Ha insistido en que el mundo necesita a la UE como "máximo defensor, contundente, creíble y eficaz de la democracia", y ha pedido también un esfuerzo por acercar la UE a los ciudadanos y los criterios de los ciudadanos a las instituciones europeas, una tarea que, según ha dicho, el PSOE se debe "tomar muy en serio".