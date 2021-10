Aguirre destaca "el aumento en casi 24.000 sanitarios desde 2019" y Vox habla de condiciones laborales "asfixiantes"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado este jueves en el Parlamento que "mientras que el anterior gobierno socialista se caracterizó por una política de supresión de puestos de trabajo en la sanidad andaluza duradera en el tiempo, perdiéndose casi 8.000 puestos de trabajo en Andalucía entre 2010 y 2018, con el nuevo gobierno entre enero de 2019 y septiembre de 2021, la media de efectivos se ha visto incrementada en casi 24.000, lo que supone un aumento del 24,3%", mientras que Vox ha asegurado que los profesionales sanitarios "son el eslabón principal para que funcione el sistema", pero "seguimos viendo cómo las condiciones laborales son en general asfixiantes".

Aguirre, que ha informado en comisión parlamentaria sobre las "mejoras" en las condiciones laborales y retributivas de loas trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha recordado que "partíamos de una situación muy mala, ya que la gestión del anterior gobierno del PSOE, especialmente en cuanto al personal del SAS, fue pésima y generó condiciones laborales inaceptables". No obstante, "nuestro compromiso con los profesionales del SAS no es de palabra, sino que queda plasmado en los distintos presupuestos de la Junta de Andalucía", ha aseverado.

El titular de Salud ha resaltado que "desde que llegamos al Gobierno además de haber contratado como nunca a profesionales del SAS, hemos avanzado de forma decidida en la mejora de las retribuciones de nuestros trabajadores". "Frente a la fuga de batas blancas que se produjo con el Gobierno socialista que contó con el gasto sanitario más bajo por habitante y una reducción de camas hospitalarias en 2018, hemos adoptado una serie de medidas para lograr la equiparación salarial respecto a otras comunidades autónomas que culminará durante 2022".

Estas medidas, en palabras del consejero, consisten "tanto en la equiparación del precio de la jornada complementaria (guardias) y la atención continuada (noches y festivos) aplicando el incremento en tres tramos desde la nómina de junio de 2020, como en la extensión de la exclusividad".

Del mismo modo, "hemos alcanzando una cifra récord en el pago de la nómina a nuestros trabajadores, destinando en el presupuesto de 2020 un total de 5.189 millones de euros, y en 2021, 5.123 millones de euros a los que hay que sumar los recursos que se han destinado a personal del fondo de reserva Covid del Presupuesto de 2021".

Asimismo, Aguirre ha destacado que "desde la Consejería de Salud y Familias estamos trabajando para fomentar la estabilidad y la calidad del empleo, resolviendo las ofertas de empleo público pendientes desde 2016 con 231.884 candidatos y 25.562 plazas ofertadas, y convocando el resto con una oferta de 15.541 plazas más.

Además, "hemos realizado el mayor concurso de traslados de la historia del SAS con la oferta de más de 15.307 plazas y tenemos previsto convocar un nuevo concurso; haciendo justicia con la nómina de los trabajadores, procediendo a la normalización del pago de las nóminas del personal interino que cobraba con un mes de retraso desde 2017; llevando a cabo la integración de las agencias sanitarias en el SAS; e incrementando la duración de los contratos temporales y abandonando prácticas de precarización del empleo temporal", ha señalado.

Entre otras medidas, "hemos establecido nuevos incentivos para las zonas y puestos de difícil cobertura; hemos incrementado de forma importante el número de plazas de formación de Especialistas Internos Residentes con un crecimiento del 24% en el último trienio; y hemos apostado por la profesionalización de la gestión, abandonando la politización en la gestión sanitaria".

"Con el PSOE se consolidó la precariedad laboral en el SAS, ya que en su gestión primó la temporalidad, los nombramientos eventuales de lunes a viernes, los contratos a tiempo parcial del 30% y 50% de la jornada, y las peores retribuciones complementarias de España", ha insistido.

Ha hecho hincapié en que "a pesar de la pandemia, nuestros profesionales han sido una prioridad para este Gobierno y que, aunque nos queda camino por recorrer, seguiremos avanzando juntos en la mejora de sus condiciones laborales".

PSOE LAMENTA "EL PROFUNDO DESCONTENTO" DE LOS PROFESIONALES CON LA GESTIÓN

Por su parte, la socialistas Araceli Maese ha aludido "al profundo descontento" de los sanitarios con la gestión de este gobierno, al tiempo que ha asegurado que "todos le piden recapacitar sobre el modelo". "Es necesaria una mayor financiación y dar los pasos necesarios para dignificar las distintas categorías de los profesionales", ha añadido, para reprochar a Aguirre que "llegaran prometiendo un profundo cambio en el SAS y no están cumpliendo".

"No solo hay que ofrecer retribuciones adecuadas, sino también velar por la estabilización", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "para volver a contar con un sistema público de calidad es imprescindible motivar a los profesionales que han sacrifica su salud durante toda la pandemia y cuyo nivel de tensión es incompatible con la calidad laboral y asistencial". "El propio Moreno es su discurso de investidura anunció la equiparación salarial, así que cumplan", ha aseverado.

María José Piñero de Vox ha afirmado que la situación laboral y salarial de los médicos "es el tema principal para el adecuado abordaje de la sanidad en Andalucía", porque "son el eslabón principal para que funcione el sistema". Sin embargo, "seguimos viendo cómo las condiciones laborales a la que están sometidos los profesionales en general son asfixiantes y, además, están cargados de burocracia y son el colectivo que más daño sufrió en la primera ola de la pandemia".

Ha criticado "los recortes progresivos" a los sanitarios mientras que "los políticos no han visto recortado el sueldo ni ninguno de sus complementos" y que "hay muchos chiringuitos a los que no se les mete mano", al tiempo que ha lamentado que "las diferencias salariales son enormes respecto a otras CCAA y también entre distintas especialidades o puesto de trabajo dentro del mismo territorio". "Los sanitarios veían el cambio como agua de mayo y no están percibiendo nada, y la situación en la que se encuentran sigue siendo penosa".

Desde Unidas Podemos, Inmaculada Nieto ha espetado a Aguirre que "respecto al número de puestos de trabajo que se perdieron entre 2010/18, ha olvidado mencionar que hubo una prohibición expresa del gobierno central del Partido Popular de usar la tasa de reposición", toda vez que ha añadido, con datos de los colegios de médicos, que "el año pasado 474 médicos se marcharon a otras CCAA y 49 a otros países", debido "a la falta de fijeza y buenas condiciones laborales que le ofrece el SAS".

Asimismo, ha indicado que "el refuerzo Covid muy bien, pero no quieren que el refuerzo Covid de hoy se convierta en el capítulo uno de mañana cuando pase el coronavirus".

PP CRITICA LA POLÍTICA "DESTRUCTIVA" POR PARTE DE LA OPOSICIÓN

Por último, la popular Beatriz Jurado ha resaltado que "es mucho l que se ha hecho en beneficio" de estos profesionales desde el inicio de la legislatura y ha critica "la política destructiva que parte de la oposición está haciendo en los últimos meses en Andalucía". "El PSOE no tenía estrategia antes y tampoco la tiene ahora, ya que lo único que quiere es atacar al gobierno", ha manifestado.

Por último, el diputado de Cs Emiliano Pozuelo ha lamentado las agresiones que han sufrido en los últimos días algunos profesionales de la sanidad andaluza, para añadir que el PSOE "echó a escobazos" a los profesionales, en relación a la fuga de batas blanca, y que "lo que pasó en esa época lo seguimos pagando a día de hoy". "El nuevo gobierno cambió todo desde el minuto uno y hemos pasado de estar despidiendo a estar contratando", ha concluido.