El PP afea a Moncloa sus relaciones con el Poder Judicial y Bolaños dice que son mejores que con gobiernos 'populares'

Se acusan mutuamente de querer "controlar" la Justicia y el ministro insta a Feijóo a pactar ya el nuevo CGPJ

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha echado en cara este miércoles al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sus relaciones con el Poder Judicial, debido a las múltiples reacciones contra los señalamientos a jueces y magistrados por parte de Junts, a lo que éste le ha contestado que "son positivas en comparación con gobiernos anteriores del PP".

"Por ejemplo, este Gobierno no está incurso en ningún procedimiento penal por corrupción, en el que ustedes cometían delitos para tapar delitos que habían cometido antes. ¿Qué le parece? No rompemos discos duros a martillazos, (...) y tampoco atacamos, o lo intentamos al menos, la independencia judicial con aquellos mensajes, aquellas intenciones, de controlar la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) por la puerta de atrás", ha ilustrado Bolaños.

Durante la sesión de control al Gobierno, Tellado también ha acusado al ministro de Justicia de votar en contra de "garantizar que cesen los ataques al Poder Judicial desde el Gobierno y por parte de los socios" del mismo, algo que Bolaños ha afirmado que es mentira, reiterando --como ha venido diciendo los últimos días en sede parlamentaria-- que "este Gobierno va a defender a jueces y magistrados de cualquier descalificación, venga de donde venga, y también de cualquier intento de injerencia".

"Sí, desen por aludidos", ha añadido el dirigente socialista, echando en cara al PP su intento de "influir" en jueces y magistrados por esa "puerta de atrás" bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "A ver si el señor (Alberto Núñez) Feijóo, después de tantas excusas, el viernes pacta el CGPJ", ha lanzado a Tellado, en alusión a la cita del viernes entre el líder 'popular' y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tellado, por su parte, ha incidido en que un Gobierno que "coloca en el Tribunal Constitucional a un ex ministro de Justicia y a un alto cargo de Moncloa", que "propone como candidato a fiscal general del Estado a alguien declarado como no idóneo por parte del CGPJ" o que "intercambia impunidad por votos, que permite que delincuentes redacten la ley que les va a beneficiar", "no respeta a la Justicia, quiere controlarla".

En este punto, Bolaños ha lamentado que el PP "va contra toda evidencia" --"siguen profetizando el fin de la civilización"-- y que cada vez se parezca más a Vox hasta el punto de ser "intercambiables". "Dicen las mismas 'jeremiadas'", ha apostillado.

LA MULTIRREINCIDENCIA, UN PROBLEMA EN CATALUÑA Y EL RESTO DE ESPAÑA

Por otro lado, Bolaños ha contestado a la pregunta formulada por el diputado de Junts Josep Maria Cruset sobre "por qué no han adoptado las medidas necesarias, dentro de su ámbito competencial, ante los casos de delincuentes multirreincidentes en Cataluña".

Según Cruset, es una de "las principales preocupaciones" de los ciudadanos catalanes. Así ha resaltado que solo el año pasado en Barcelona hubo 284 casos de delincuentes multirreincidentes. "La gente está completamente harta, y están hartos porque ven que los delincuentes disfrutan de una total impunidad", ha sostenido.

El ministro se ha mostrado de acuerdo en que "este es un problema grave, tanto en Cataluña como en el conjunto de España", y ha explicado que por eso el Gobierno ya aprobó una reforma del Código Penal el año pasado para que "la multirreincidencia en delitos leves puede dar lugar incluso a prisión de 18 meses", se han creado juzgados específicos para luchar contra este tipo de delincuencia y se ha llegado a un acuerdo con la Generalitat para "abordar una deuda" con los Mosos d'Esquadra que les dará más recursos.

No obstante, Cruset ha insistido en que hay un "abandono de funciones" por parte del Gobierno en esta tema que está alimentando a la extrema derecha y, en este sentido, ha asegurado que los Mosos están "desmotivados" y los ayuntamientos se sienten "desamparados", por la falta de recursos y por la "escandalosa situación de saturación del sistema judicial".

En la réplica, Bolaños le ha recordado que el Ejecutivo aprobó el martes un real decreto sobre eficiencia en el servicio público de justicia que ha calificado como "el mayor paso de la Historia para conseguir más agilidad, más modernidad y más digitalización". "Por tanto, creo que queda bastante acreditado que no sólo hemos hecho, sino que vamos a continuar haciendo", ha zanjado.