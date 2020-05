Adriana Lastra, en tono desafiante a la bancada del PP: "¿Echániz, me estás amenazando?

Durante la jornada de hoy, el debate de la prórroga del estado de alarma ha dejado momentos muy destacados. Uno de ellos estaba protagonizado por Adriana Lastra, que pertenece a la bancada del Partido Socialista y Echániz, diputado del Partido Popular.

Lastra se ha dirigido a Pablo Casado para lanzarle una pregunta. De manera indirecta, la portavoz del PSOE indicaba, dirigiéndose directamente al líder de la oposición, si "se harán usted y la señora Ayuso responsables de las consecuencias si en la Comunidad de Madrid hay un nuevo rebrote". Ha sido en ese momento cuando se ha escuchado una voz desde los escaños que conforman unos pocos diputados dada la situación excepcional que vivimos.

Ante la sorpresa de muchos, la política ha decidido parar su discurso y cambiar radicalmente su gesto. Se ha dirigido directamente al diputado popular madrileño, José Ignacio Echániz: ¿Me estás amenazando?, indicaba Lastra.

El revuelo ha sido relevante. Tanto es así que la presidenta de la cámara, Meritxell Batet ha tenido que pedir en reiteradas ocasiones que se mantuviese el silencio en el hemiciclo. Finalmente, la portavoz socialista ha continuado con su intervención.

Una jornada en el Congreso en la que también hemos podido escuchar como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido disculpas a los ciudadanos por los "errores propios". Además, ha insistido en una premisa que ha declarado en infinidad de ocasiones pidiendo la unidad de todos los políticos para poder superar esta crisis sanitaria y que todas las autonomías puedan avanzar en el Plan de Desescalada hacia una "nueva normalidad".

Una sesión plenaria en la que se están lanzando una serie de advertencias y acusaciones contra el Gobierno. Durante el arranque del debate en el Congreso de los Diputados, Casado ha asegurado que ve a Sánchez "como pollo sin cabeza" y cree que es irresponsable apoyarle. El líder de la oposición ha criticado que la negociación de la prórroga de la alarma en una "subasta" en la que se atiende a las "pujas separatistas y las pujas batasunas".

Vídeo

Casado ha asegurado que la crisis del coronavirus ha "desbordado" al Gobierno, que ha sido "siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias"."Ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socio y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados", ha reiterado.

Además, ha criticado la "obsesión" de Sánchez contra Madrid en este proceso y le ha recriminado se centre en "echar la culpa a los demás" para "repartir responsabilidades", algo que, según ha dicho, su partido no va a consentir. "No podemos prorrogárselos más, sería una irresponsabilidad y no lo vamos a cometer. Hasta aquí hemos podido llegar", ha advertido.

La portavoz socialista Adriana Lastra, replicaba estas palabras... aunque siempre se ha mostrado muy contundente en la respuesta a la oposición. Recordamos que a comienzos de mes, llamó "cacatúa" a Teodoro García Egea por, según ella, no dejar de hablar mientras ella intervenía. Así atacaba al secretario general del PP: "Yo no sé dónde estarán las cacatúas, pero he visto toda clase de doberman como los de los vídeos antiguos de los 90 del PSOE".

Minutos después, Rufián ha salido en defensa de la diputada socialista. Por ello ha cargado directamente contra Echániz, ya que ha considerado que su actitud es de "una auténtica vergüenza". "Ir a colegios de pago no te hace más educado", ha manifestado el portavoz de ERC.