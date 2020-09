Adriana Lastra explica a qué debe su cargo en el PSOE: "Llevo desde los 16 años"

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha destacado este martes que la situación de Madrid es "muy complicada", con transmisión comunitaria del virus, por lo que dicho a quienes vayan este domingo a la manifestación contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso que respeten las medidas de seguridad.

En rueda de prensa en el Congreso previa a la Junta de Portavoces y a preguntas de la prensa, Lastra no ha aclarado si estará en la manifestación pero sí ha pedido a los ciudadanos que asistan que sean conscientes de la importancia de que se cumplan las medidas sanitarias, mascarilla y distancia entre personas. Además, ha asegurado que el apoyo a esa concentración responde a lo siguiente: "yo sé que a la derecha no le gusta nada el discurso de clase. Sé que no lo comparten, sé que lo combaten, pero yo llevo desde los 16 años con conciencia de clase, con un discurso social y por eso soy la vicesecretaria del PSOE y su portavoz parlamentaria", indicaba Lastra.

Hoy, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado que su partido no asistirá a las manifestaciones convocadas por sindicatos y formaciones de izquierda por la situación sanitaria, si bien ha reconocido que las reivindicaciones son justas.

En la rueda de prensa, Lastra ha comentado que no comprende a quienes alentaron las manifestaciones en Nuñez de Balboa en pleno estado de alarma "y critican cuando quienes se manifiestan son los trabajadores de Villaverde, Usera y Vallecas".

En su comparecencia, Lastra ha hecho suyas las palabras hoy del ministro Salvador Illa que ha pedido a los madrileños que se relacionen solo con su círculo más cercano.

La portavoz ha instado al PP a no mirar a otro lado, ni presentarse como víctimas, más cuando "el sur de Madrid está encerrado".

Y ha recordado a los populares que las víctimas de esta situación son "los cientos de miles de trabajadores que han hecho lo que les dijeron que tenían que hacer y ahora se ven señalados y estigmatizados".

La vicesecretaria del PSOE arremetía así contra Ayuso por, a su parecer, "incompetencia"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, vertía el pasado domingo duras críticas contra la "incompetencia, falta de coherencia, claridad y seriedad" de Isabel Díaz Ayuso la víspera de la reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lastra lanzaba esos reproches sobre la gestión que está haciendo Ayuso de la pandemia de coronavirus en un acto del PSOE en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Además, iniciaba un serie de reproches a la presidenta madrileña comenzando por el hecho de que su comunidad haya sido la única que no había adoptado hasta ahora medidas contra el virus una vez finalizado el estado de alarma.