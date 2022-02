Las acusaciones de espionaje sobre Ayuso que Génova desmiente amenazan con resquebrajar al PP

Terremoto en Génova, esta vez de magnitudes aún por determinar. La guerra fratricida entre la dirección nacional del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estalló definitivamente durante la noche de este miércoles tras agotar la tregua acordada para no perjudicar al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante la cita electoral del 13-F en esta comunidad.

El supuesto espionaje al hermano de Ayuso desde la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de la capital ha recrudecido de una manera casi inimaginable las desavenencias entre Génova y Sol.

Desde el cuartel general de los ‘populares’, entre tanto, niegan cualquier implicación en este caso. La dirección del partido difundió ayer por la noche el siguiente comunicado a través de su cuenta en Twitter: “El Partido Popular desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid y tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades”.

COMUNICADO DEL PP



El Partido Popular desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid y tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades. — Partido Popular (@populares) February 16, 2022





Fuentes cercanas a Génova han confirmado a COPE que en estos momentos “están trabajando con toda la información de la que disponen”, que aseguran “se ha disparado”.

El posible cobro de comisiones por parte de Tomás Díaz Ayuso a cambio de contratos públicos, según adelanta ‘El Mundo’, habría sido el detonante de una investigación que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado a primera hora de este jueves, aunque se ha resistido a reponder como portavoz nacional de los ‘populares’.

Fue el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón quien actúo como intermediario entre la presidenta de la Comunidad y el regidor madrileño el pasado mes de diciembre, cuando Ayuso fue alertada de que una agencia de detectives había recibido el “extraño encargo” de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante esto, Martínez-Almeida ha confirmado desde el Palacio de Cristal de Cibeles que se realizó un “análisis de la contratación de la EMVS de los dos últimos años para determinar si el detective o la empresa para la que trabaja ha tenido un contrato con dicha compañía, ante lo que ha asegurado que “no hay contrato ni con la EMVS ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja”.

“Los madrileños pueden estar tranquilos”

Por su parte, Díaz Ayuso ha señalado durante su intervención en la Asamblea de Madrid que, ya que no pueden ir contra ella “por más que lo intenten”, siguen centrados en atentar “contra lo más importante que tiene una persona que es su familia”.

La dirigente regional ha subrayado que no ha dedicado “un solo minuto” a beneficiarse o a beneficiar a “absolutamente nadie” de su entorno. “Si no lo tuviera tan claro, si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar”, ha sostenido. Asimismo, la presidenta ha insistido en que no hay “ninguna contratación irregular”, que ella no ha hecho “absolutamente nada” y que no ha adjudicado nada a nadie de su entorno.

El portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, también se ha apresurado en asegurar a la entrada del Pleno de la Cámara regional que le consta que la presidenta ha actuado en todo momento “con lealtad, responsabilidad y avisando lealmente cuando tuvo conocimiento al alcalde de la ciudad”.

Sobre las informaciones publicadas de este supuesto espionaje al hermano de la presidenta, Serrano ha sostenido que le consta “la veracidad de las mismas” y ha reconocido “la gravedad” de estas prácticas.

Álvarez de Toledo pide explicaciones a Casado

La crisis en las filas del PP ya se ha instalado entre algunos de los diputados de la formación en el Congreso de los Diputados. La exportavoz en la Cámara Baja del partido que lidera Pablo Casado, Cayetana Álvarez de Toledo, ha exigido este jueves explicaciones “pormenorizadas” sobre el supuesto espionaje al hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para así apartar a los presuntos implicados.

Álvarez de Toledo ha declarado con contundencia que “lo decente y lo razonable” en un partido ante indicios de que un compañero haya podido cometer un acto que “no es correcto” es haberlo puesto “en manos de la justicia, y no iniciar investigaciones por cuenta propia” usando métodos, a su juicio, “sucios y propios de un vertedero”.