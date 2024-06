CS acusa a Sánchez de "atentar" contra el Estado de derecho y "copiar" al independentismo

El cabeza de lista de CS a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "atentar" contra el Estado de derecho y "copiar el discurso" del independentismo por su carta tras la citación de su esposa, Begoña Gómez.

Ayer, Sánchez dirigió una nueva carta a la ciudadanía en la que tildaba de "extraño" que el juez anunciase, a cinco días de las elecciones europeas, la citación como investigada a su esposa, y en la que acusó a PP y Vox de un intento de interferir en los resultados del 9J, ante lo que pidió una respuesta en las urnas.

En declaraciones a los periodistas en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), cerca de la central nuclear del municipio, Cañas ha señalado que Sánchez "es un presidente radioactivo, que genera unos residuos altamente tóxicos con sus actividades".

Según el candidato, el presidente del Gobierno "debería dejar de escribir cartitas señalando a jueces, acusando a la justicia de 'lawfare', atentando contra el principio del Estado de derecho".

"Ese que ve ultras por todos lados (en alusión a Sánchez), quizás debe de mirarse al espejo. Porque si quiere ver ultras solo tiene que mirar su reflejo, el ultra es él porque ataca la democracia liberal, la separación de poderes y la libertad de prensa porque tiene miedo", ha sostenido.

Cañas ha rechazado que Sánchez "señale con el dedo a un juez" y ha defendido que el magistrado cumple "con su obligación".

"La señora Begoña Gómez no es diputada, ni eurodiputada, ni miembro del gobierno, ni autoridad, ni nada. No interfiere en la campaña. Es una persona que tiene el legítimo derecho a tener una actividad profesional, pero no tiene el legítimo derecho a que se le trate como una autoridad del Estado, porque no lo es", ha argumentado.

Según Cañas, Sánchez "ha copiado el discurso del 'lawfare' al independentismo", al manifestar que "cuando uno se encama con un separatista, separatista se levanta".

Cañas ha aprovechado la visita a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant para defender la energía nuclear y reclamar que se construyan nuevos reactores para que sea "una parte importantísima del mix eléctrico español" y se garantice el suministro energético.