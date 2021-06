El PP acusa al Gobierno de recurrir a los "indultos ilegales" para mantenerse

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha acusado al Gobierno central de "hacer un cambio en diferido" para "seguir manteniéndose", en alusión a "los indultos ilegales", a cuyos posibles beneficiarios ha calificado como "delincuentes".

Rodríguez, que ha participado este sábado en un acto organizado por el PP con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real), ha justificado esta afirmación en que no sabe si es mejor que el Ejecutivo trabaje o no, porque cuando lo hace es en "unos indultos ilegales por un puñado de votos y permanecer en el Gobierno, a unos delincuentes con sentencia firme".

La vicesecretaria del PP ha lamentado este hecho no sólo por considerar ilegales los indultos, sino porque "no solo no se arrepienten, sino que dicen que van a volver a hacerlo", ha informado el PP en un vídeo del acto.

En el acto también ha participado el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez,