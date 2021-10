Cs aconseja a Sánchez que en lugar de ser "una fábrica de impuestos" siga "el ejemplo del modelo liberal andaluz"

La secretaria autonómica de Programas de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Elena Sumariva, ha criticado este sábado "la imposición por parte del Gobierno de España de un nuevo impuesto, poniendo en marcha un sistema de pago en la red de vías de alta capacidad para financiar su conservación".

Según ha destacado Sumariva en un comunicado, "la red actual de carreteras en Andalucía suma más de 23.000 km, de los que 10.561 son de titularidad de la Junta de Andalucía, 3.451 km son del Estado y el resto de las administraciones locales". En el caso de las vías autonómicas ha dejado claro que "la Junta ha anunciado que no se cobrará un solo céntimo por recorrerlas a los andaluces".

De esta forma, ha explicado que "desde los sectores afectados ya se empiezan a hacer cálculos de costes, por ello, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) ya han puesto precio a lo que costaría recorrer cada kilómetro en forma de peaje, estimándose un coste, entre 3 y 5 céntimos".

"Con esta nueva subida de impuestos y de presión fiscal a los ciudadanos, por poner ejemplos, ir de Sevilla a Cádiz costaría 7.26 euros, con un coste medio de 6 céntimos el kilómetro", ha reprochado la secretaria autonómica, al tiempo que ha recordado, además, que la autopista Sevilla-Cádiz, tras 48 años de cobro, quedó liberada el pasado 1 enero de 2020. "Lo que propone el Estado es volver a cobrar este trayecto tras medio siglo de amortización".

"Otros ejemplos sangrantes son, por ejemplo, el trayecto de Sevilla a Córdoba, que tendría un coste de 8.58 euros y a Jaén 14.46 euros. Por otro lado, en el supuesto de que se quiera salir de Andalucía y viajar a Madrid, el coste asciende a los 31.8 euros o 59,6 euros por llegar a Barcelona", ha expuesto Sumariva, recalcando en su intervención que "es evidente que introducir peajes en las autovías va a suponer un revés económico importantísimo para miles de andaluces que utilizan habitualmente dichas vías de comunicación".

Además de ello, "la medida afectará negativamente a Andalucía como punto estratégico del turismo nacional que recibe anualmente a millones de turistas que se desplazan por carretera", ha precisado Sumariva, quien ha resaltado que los autónomos, transportistas y empresas "se verán también obligados a afrontar mayores gastos en el transporte de productos y de sus propios empleados, lo que sin duda repercutirá negativamente en la economía de nuestro país y en una probable subida de precios de productos y servicios".

Asimismo, también ha indicado que "este nuevo gravamen a la movilidad por autovías, producirá perjuicios para la seguridad de las comunicaciones por carretera, ya que, de aprobarse, muchos ciudadanos tendrán que recurrir a las carreteras nacionales y vías secundarias gratuitas para sus desplazamientos; unas infraestructuras que no ofrecen la misma seguridad que las autovías y en las que la siniestralidad y el tiempo de viaje son superiores".

"Desde Ciudadanos Andalucía vamos a proponer a Sánchez otras ideas de financiación para que no tenga que subir los impuestos a los españoles", ha dicho la secretaria de la formación naranja quien le ha reprochado "tener el gobierno más caro de la historia con 22 ministerios y 4 vicepresidencias, 764 asesores, con un coste de más de 63 millones de euros el personal de confianza. De ahí puede recaudar dinero y no del bolsillo de los ciudadanos".

"Pedro Sánchez es una fábrica de impuestos, el partido socialista no tiene ya nada de obrero porque no para de subir los impuestos precisamente a los obreros", le ha afeado Sumariva. Además, desde Cs Andalucía han lamentado que "no se haya contado con el consenso de nadie". "Rechazamos esta medida recaudatoria pero no sólo Ciudadanos, todos los grupos parlamentarios de Andalucía menos el PSOE andaluz de Juan Espadas, que recordamos ya rechazaron un pleno hace unos meses el cobro de este impuesto injusto que hará que muchos trabajadores no puedan trabajar y que hará menos competitiva Andalucía a nivel turístico".