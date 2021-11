Abren juicio oral a Josu Ternera por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra el exjefe político de ETA José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera, por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, que causó la muerte a once personas, entre ellas seis niños.



El auto judicial desestima la petición de la defensa del etarra de sobreseimiento libre y archivo de la causa y la alternativa planteada para hacer nuevas pruebas complementarias, y aprueba el auto de conclusión del sumario instruido por el juez Ismael Moreno.



Los magistrados consideran que la petición de una instrucción suplementaria no procede, una vez conocido el sustrato de indicios llevados a cabo por el instructor del caso, y descartan aceptar "lo que no se haya planteado durante la fase de instrucción".