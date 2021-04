Abogado de Igor el Ruso estudia recurrir el veredicto del jurado popular

Juan Manuel Martín Calvente, abogado de Norbert Feher, apodado Igor el Ruso, estudia la posibilidad de presentar un recurso por el veredicto del jurado popular que ha considerado culpable al criminal serbio de los asesinatos de un ganadero y de dos guardias civiles en Andorra (Teruel), en diciembre de 2017, de forma sorpresiva y con la intención de matar.

A su salida de la Audiencia de Teruel, Martín Calvente ha reconocido que el veredicto "no es favorable" para su cliente y ha considerado que, aunque todavía tiene que estudiarlo detenidamente, "a vuelapluma parece que no está suficientemente motivado".

Por este motivo, ha dicho, mantendrá la libre absolución de Igor el Ruso en relación a los dos guardias civiles, aunque no en el caso del ganadero José Luis Iranzo, ya que ha reconocido que "se acerca más al asesinato que al homicidio".

Ya dije en conclusiones finales que entendía que el tema de José Luis Iranzo estaba más cerca del asesinato que del homicidio, pero si planteo homicidio es porque la manipulación de la escena del crimen me lleva a pensar que no sé exactamente qué pudo ocurrir allí, ha sostenido.

Para el posible recurso, Martín Calvente ha advertido de la escasa redacción del jurado popular en algunas cuestiones del veredicto.

"La motivación es un aspecto del derecho y las preguntas tienen que explicar por qué llegan a esa conclusión de unanimidad. En este caso, que he visto un poco por encima, no hay redacción prácticamente, simplemente indica la votación y el resultado, y eso da pie a que se pueda considerar que no está suficientemente motivado el fallo", ha indicado el letrado en declaraciones a los medios.

Preguntado por el estado de Igor el Ruso, Martín Calvente ha detallado que está tranquilo porque el veredicto estaba dentro de lo esperado, al haber tres personas fallecidas.

Igualmente, sobre su futuro más inmediato, el abogado ha reconocido que lo único que sabe es este jueves volverá al Centro Penitenciario de Zuera, pero que desconoce dónde lo trasladarán después porque esa decisión corresponde a Instituciones Penitenciarias y no se le comunica a la defensa. EFE

