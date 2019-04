Un abogado deja en evidencia los conocimientos sobre derecho de Pedro Sánchez

Un tuit de Pedro Sánchez ha vuelto a provocar polémica en Twitter. El candidato de los socialistas a la presidencia del Gobierno ha compartido en su perfil las declaraciones que pronunció en un acto de campaña en Mallorca sobre los delitos sexuales.

“Sí, hay que modificar el código penal para tipificar los delitos sexuales. Sí, el consentimiento es vital para definir si hay agresión sexual. Sí, el PSOE está comprometido con las víctimas. NO es siempre NO, pese a lo que diga la derecha. Si no hay un Sí, es un NO. #VOTAPSOE".

El mensaje de Sánchez ha provocado muchas reacciones en Twitter, pero destaca una en particular, la del abogado José María de Pablo, que ha respondido con datos al líder socialista.

“Sí, los delitos sexuales llevan tipificados, al menos, desde 1822. Sí, la ausencia de consentimiento es elemento de delito de agresión sexual, al menos, desde 1822. Sí, el PSOE no leyó el Código Penal cuando redactó su programa”.

De nuevo la polémica de los delitos sexuales y la prisión permanente revisable toma actualidad en la campaña del PSOE para la próxima cita electoral del 28 de abril. No solo el abogado De Pablo ha respondido al líder del Ejecutivo. Muchos usuarios han querido recordar a Sánchez citas históricas y también legales sobre este polémico pero importantísimo asunto.

En el Código penal de 1944 reclusión menor (de 12 a20 años), igual que el homicidio

El problema no es de tipificación: es de prueba, salvo que la simple denuncia suponga ya la condena — Kepa Minondas ���� (@kepaminondas) 18 de abril de 2019