Abascal: "Con un gobierno y otro siguen en Navarra las exaltaciones a terroristas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este domingo que, "con un gobierno y con otro", en Euskadi "han seguido los actos de exaltación de terroristas con total impunidad", en alusión a las bienvenidas que se tributan a presos de ETA tras su salida de prisión.

Abascal ha realizado estas declaraciones en Twitter, después de conocer la puesta en libertad de Xabier Ugarte Villar, uno de los secuestradores del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, tras haber pasado 22 años en prisión. Familiares y amigos le esperaban a las puertas de la cárcel de Topas (Salamanca), con ikurriñas.

Con un gobierno y con otro. Aquí han seguido los actos de exaltación de los terroristas (delito tipificado en el Código Penal) con total impunidad. Estamos hartos de complicidades y traiciones. https://t.co/fqoxn1xphc — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) July 28, 2019

A través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Oñati, municipio del que es natural el recluso, gobernado por EH Bildu, ha retuiteado un mensaje en el que da a conocer la noticia de su excarcelación, y lo celebra con la frase de 'Xabier Ugarte camino a casa. Uno menos. Todos libres. Los queremos en casa'. Además, anuncia su llegada el pueblo esta tarde y le da la bienvenida.

Precisamente, este pasado sábado se celebró en la localidad guipuzcoana de Hernani un homenaje al exnúmero dos de ETA José Javier Zabaleta Elosegi, alias 'Baldo', que abandonó la cárcel de Zuera tras cumplir 29 años de condena.

Ante ello, el líder de Vox ha asegurado que, "con un gobierno y con otro, aquí han seguido los actos de exaltación de los terroristas, delito tipificado en el Código Penal, con total impunidad". "Estamos hartos de complicidades y traiciones", ha apuntado.

El tuit del ayuntamiento ha sido respondido con críticas por sus alabanzas al etarra:

Vergüenza — Harry Lime (@eltercer_hombre) July 28, 2019

Zeozer idaztekotan nengoen baina ez dakit zer esan. Banekien ez zeneukatela bihotzak ta argi dago bururik ere ez duzuela. Guztiz mingarriak dira zuen ongi-etorrian, ankerrak.#kendiezaiogunzilegitasunaindarkeriari — Maite Leanizbarrutia (@Mleanizbarrutia) July 28, 2019

"Iba a escribir cualquier cosa pero no sé qué decir. Sabía que no teníais corazón y claramente no tenéis mente".

El tiparraco que quería dejar morir a Ortega Lara en un agujero se va de rositas y le reciben con alegría en su pueblo. Qué vergüenza, qué injusticia. — patricia rico ríos (@patriciaricoro1) July 28, 2019

Un asesino sale de la cárcel, que orgullosos estáis, asco de nazionalismo vasco. — Jesús García (@JgrLegal) July 28, 2019

