Ábalos admite que no le gustaba la relación "extralaboral" de Koldo con Aldama

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha reconocido que su exasesor Koldo García mantenía una relación "extralaboral" con el empresario Víctor Aldama al margen de su trabajo dentro del Ministerio y que era "algo que no le gustaba mucho", aunque ha recalcado que desconocía los negocios que pudiera mantener.

"Cada uno puede relacionarse como quiera, pero fuera del Ministerio", ha señalado Ábalos durante su comparecencia en la comisión de investigación de contratos sanitarios durante la pandemia en la que ha explicado que su relación con Koldo García llegó a ser de amistad y comenzó a finales de 2017.

El exministro ha negado que mantuviera ningún encuentro entre Koldo y Aldama para cerrar contratos de mascarillas durante el covid: "Jamás, no hay ninguna prueba ni evidencia de que eso haya ocurrido", ha dicho tras incidir en que ya no tiene relación con su exasesor y solo espera "que pueda defenderse".

"No voy a defender a nadie pero no voy a acusar a nadie. Si me habla de decepciones, tengo muchas, pero son mías", ha aseverado durante el interrogatorio al que le someten los senadores en la comisión de investigación de la Cámara Alta.

Ábalos ha negado que tuviera conocimiento de los negocios del empresario Víctor Aldama o de su posible mediación con la empresa Soluciones de Gestión y ha señalado que le conoció al coincidir con él en un viaje a México y que se ha enterado ahora de que tenía un contrato de comisionista.

Lo que sí ha reconocido es que tuvo constancia de la relación de su exasesor con el empresario: "algo que no me gustaba mucho y esto ya lo sabían en el Ministerio", ha señalado.

El exministro ha explicado que Koldo García era su asistente en los desplazamientos y trabajaba veinticuatro horas los siete días de la semana, sin limitaciones horarias, al tiempo que ha reconocido su relación de amistad pero no al nivel de comentar las posibles inversiones inmobiliarias de su exasesor: "Y ese incremento patrimonial se produce después del ministerio, tengo entendido".

"Si, el factor humano cuenta mucho y con una persona que te acompaña todo el tiempo y se ocupa de cosas personales se genera un vínculo personal que es el que justificó que me lo llevara al ministerio cuando llegué al Gobierno", ha dicho Ábalos que ha reconocido que, como hicieron sus antecesores, le hizo consejero de algunas entidades públicas con "consejos menores".

Ábalos: "De Baleares no tenía ni idea"

Por otra parte, Ábalos ha tachado de "absurdo" que se le vincule con cualquier gestión realizada por el Gobierno balear y ha subrayado que no era conocedor ni de las contrataciones realizadas durante la pandemia, ni de las reclamaciones realizadas por material defectuoso, ni de su posterior caducidad.

"De Baleares no tenía ni idea. No conozco nada de principio a fin", ha recalcado tras negar que mediara con Soluciones de Gestión implicada en la venta de mascarillas en Baleares.