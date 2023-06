23J.-Jaén Merece Más concurre con "muy buenas expectativas" y confía en que no le perjudique su política de pactos

Jaén Merece Más (JM+) ha presentado sus candidaturas al Congreso y al Senado, con las que concurre por primera vez a las elecciones generales del 23 de julio y lo hace con "muy buenas expectativas" y confiando en que no les perjudique su política de pactos con el PP en la provincia de Jaén tras las municipales del 28M.

El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, ha dicho en rueda de prensa que, a pesar de que la política nacional está "muy polarizada", "la extrapolación de los datos de las municipales son muy buenas". "Vamos a luchar por Jaén y lo que saquemos será un éxito", ha dicho Camacho.

"El voto útil se llama Jaén Merece Más. Nos enfrentamos a dos maquinarias que van a intentar y que siempre intentan machacarnos, pero no nos importa", ha apuntado el presidente de JM+, al tiempo que ha pedido confianza a la sociedad. "A la sociedad le pedimos que confíe en nuestros criterios y en lo que nosotros le decimos no en falsas expectativas y argumentos que se inventan otros partidos porque no les interesa que haya un Jaén Merece Más dándole en el cogote", ha señalado Camacho.

Asimismo, ha manifestado que las relaciones con el bloque de la España Vaciada siguen congeladas, aunque no descartan que esto cambie. "No descartamos para nada, más adelante, volver con la España Vaciada porque compartimos y somos esencia de ello, luchamos por la convergencia socioeconómica y el reequilibrio territorial".

Por parte del candidato número 1 al Congreso, Manuel Barrionuevo, ha señalado que es "un honor" encabezar "esta bonita lucha por la provincia" y con la única ideología de que "Jaén merece más" y que hay personas dispuestas a "tirar de ello".

Barrionuevo también ha tenido palabras de reconocimiento para la plataforma ciudadana Jaén Merece Más, de la que luego saldría el partido político. En este sentido, ha reconocido todo el trabajo realizado por la plataforma y que ha servido de base para llegar a donde se ha llegado.

También la número 1 de JM+ al Senado, Candelaria Ponce, ha afirmado que el proyecto es "ilusionante" y que el objetivo se resume en "traer inversiones y todo lo que podamos para Jaén". "Es el momento de Jaén, Jaén parece que está de moda", ha dicho Ponce, que ha señalado también que será "un honor representar a mi tierra en Madrid".

JM+ se estrena en unas generales tras concurrir a los comicios autonómicos de 2022 sin que obtuviera representación en el Parlamento andaluz. En las municipales del pasado 28 de mayo presentó 13 candidaturas con las que logró doce concejales, incluidos los tres que le han permitido ser llave en la capital, donde ha formado gobierno con el PP.