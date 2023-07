23J.- Yolanda Díaz, sobre los pactos del PP con Vox: "Feijóo no tiene escrúpulos ni proyecto de país"

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha opinado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene escrúpulos ni proyecto de país" en relación con los acuerdos que ha cerrado la formación azul con Vox en varias comunidades autonómas.

"Feijóo no tiene escrúpulos ni proyecto de país. Y, como ha hecho siempre en Galicia, hará lo que sea necesario, y contra quien sea, y utilizará los mecanismos necesarios para intentar ganar", ha valorado Díaz en una entrevista en el diario 'El País' recogida por Europa Press.

En esa línea, la candidata de Sumar ha opinado que "España piensa que (Feijóo) es un hombre moderado", si bien, a su juicio, "no lo es en absoluto". "Un aspirante a gobernar un país a través de las mentiras y del medio que sea necesario pone en jaque la democracia y de esto van también estas elecciones", ha añadido.

Preguntada acerca de una de sus propuestas más llamativas para esta legislatura, la de dar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años para que puedan "emprender o formarse" --un importe que se entregaría sin tener en cuenta criterios de renta familiar--, ha asegurado que la medida es compatible con la revalorización de las pensiones.

"El sistema español tiene un problema de ingresos, no de gasto. Nosotros queremos avanzar mucho más. Tenemos que seguir destopando las bases máximas de cotización. España tiene un gasto social en pensiones muy moderado, estamos en niveles más que asumibles. Es ideológico el discurso de las pensiones. Las derechas quieren ir hacia un sistema de privatización llamado eufemísticamente 'sistema mixto de pensiones', es decir, de capitalización y de manera clara", ha afirmado.

En ese sentido, ha ahondado en que la entrega de los 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años, una medida que se estima que tendría un coste de unos 10.000 millones de euros, es "una medida modesta", si bien el importe es "importante" para las familias de "ingresos moderados"

"Existirá una instancia y un trámite administrativo imprescindible para solicitarla a los 18 años. Y a partir de ahí va a haber un proceso de acompañamiento porque no es lo mismo que un joven quiera formarse a que quiera iniciar una actividad mercantil, montarse una peluquería o una librería. Va a haber un acompañamiento con la garantía de que a la edad estimada vaya a percibir esa renta", ha explicado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social también ha valorado otra de las propuestas principales de Sumar de cara a los comicios generales del 23 de julio, la de reducir la jornada laboral de 40 a 32 horas semanales a finales de la próxima legislatura.

"En España ya se están negociando convenios colectivos por debajo de las 40 horas y la mayoría está ya en 38 horas y media. Por lo tanto, la propuesta es ir en 2024 a las 37 horas y media y luego abrir un proceso de diálogo social para llegar a un acuerdo. La jornada es esencial para mejorar la productividad y tenemos un problema gravísimo con la productividad del que nunca se habla", ha indicado.

CATALUÑA

Por otro lado, la líder de Sumar ha valorado las palabras del portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, que hace unos días dijo que le da más "miedo" Yolanda Díaz que el presidente de Vox, Santiago Abascal, y puso como ejemplo el hecho de que la coalición haya "dejado en la cuneta" a la ministra Irene Montero, excluida de las listas.

Acerca de ello, la líder de Sumar ha subrayado que Rufián debe dar explicaciones sobre lo que dijo. "Yo me dedico a arreglar problemas de la gente y creo que el señor Rufián tiene que explicar esas palabras. No me voy a confundir de adversario jamás. Me lo han enseñado en mi casa, y solo el hecho de avanzar un poquito en los derechos para los trabajadores y trabajadoras ya me hace sentir mejor", ha apuntado.

En cuanto a política territorial en Cataluña, la vicepresidenta segunda ha asegurado que defiende el diálogo entre el gobierno autonómico y el central.

"Cuando digo dialogar es hacer como hemos hecho en la reforma laboral, sentarse todos los días, los equipos y las horas que sean menester, y tomárselo en serio. En Cataluña ya hemos pasado página y estamos en otra clave", ha señalado.

En ese contexto, Díaz ha descartado que los posibles acuerdos entre la Generalitat y el Gobierno central incluyan la independencia de Cataluña. "Es evidente que eso no está sobre la mesa. Yo quiero un país con rigor en el que Cataluña esté dentro. Y voy a trabajar para que esto se produzca así. Pero quiero un país en el que tengamos la mejor Cataluña, la de la Asamblea de Cataluña, la de la cultura, la que lucha y ensancha la democracia. Es que la necesitamos más que nunca. La Cataluña que fue clave en nuestro país", ha aseverado.