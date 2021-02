14F.- Junqueras pide llenar las urnas para "la más grande de las victorias"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado este domingo a la ciudadanía a llenar las urnas el 14 de febrero para lograr una victoria de ERC que sirva para avanzar hacia "la más grande de las victorias".

"Llenad las urnas de dignidad y libertad con las papeletas de ERC. Que llenéis las urnas con república, amnistía, con amnistía, que llenéis las urnas con autodeterminación y que hagáis posible aquella victoria que nos tiene que llevar a la más grande de las victorias", ha dicho en el acto central de campaña en el Centre Cultural de la Mercè de Girona.

Ha afirmado que ERC no se ha rendido nunca ante la adversidad y por eso reclama a la ciudadanía que les dé la oportunidad de gobernar: "Haced todo lo posible para ir a votar el 14 de febrero, para ir a llenar las urnas de democracia, de libertad, de dignidad y de república. No nos dejéis solos. Nosotros no lo hemos hecho nunca, nunca os hemos dejado solos, ni tan siquiera cerrados dentro de una cárcel".

