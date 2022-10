La basílica del Pilar, mucho más que un templo

La Basílica del Pilar es mucho más que un templo; es punto de encuentro con una Virgen protectora y milagrosa, un templo bellísimo y un lugar que lleva escrito en su historia momentos importantísimos de la de España y de las historias personales de millones de personas fascinadas por la grandeza, la magia y la paz que transmite.

“Reducto inconquistable de Nuestra Señora del Pilar. Zaragozanos: ¡morir por la Virgen del Pilar o vencer!”. Cuenta Pérez Galdós en “Los Episodios Nacionales”, que esa frase se podía leer en los alrededores de la Basílica del Pilar durante la Guerra de la Independencia, cuando los franceses sitiaron la ciudad con el ánimo de arrasarla como todos los lugares que iban conquistando.

Ahora, cuando la visitamos, resulta inevitable imaginar a los aragoneses defendiendo a su Virgen que “no quiere ser francesa sino capitana de la tropa aragonesa” y a Agustina de Aragón convertida en artillera para frenar el avance de los franceses sobre la ciudad y su Basílica.

La Virgen del Pilar, tan pequeñita con sus 36’5 centímetros de altura, además de milagrosa, es por derecho propio, Patrona de la Hispanidad y también de la Guardia Civil.

Foto cedida por el Arzobispado de Zaragoza





Sentarse ahí, frente a su camarín, permite sentir toda la fuerza que emana de este templo. Ver a los “infanticos” desfilar con bebés en brazos hasta sus pies para pedir la protección de “La Pilarica”; ver los cientos de luminarias encendidas y que sustituyen la luz centelleante y el olor a cera de las tradicionales velas para pedir o gradecer favores, imaginar cuántos millones de personas se habrán sentado en ese mismo sitio a lo largo de los siglos, impone y transmite a la vez una enorme sensación de paz.

Impresiona por su belleza el manto primorosamente bordado de la Virgen que, aunque la tradición dice que cuando está vestida de blanco es cuando más favores concede, lo cierto es que viste de blanco en Pascua y en las grandes solemnidades; de verde a diario y en actos de la Guardia Civil; de morado en Adviento y Cuaresma; de azul en la novena de la Inmaculada y fiestas de la Virgen y de rojo en honor a los mártires. Además, los días 2, 12 y 20 de cada mes, excepto el 12 de octubre, la Virgen no tiene manto y podemos ver la columna, el pilar, recubierto de plata sobre el que se asienta.

Cuenta la leyenda que cuando el Apóstol Santiago se encontraba desmoralizado viendo que sus esfuerzos por evangelizar España no daban el fruto deseado, la Virgen, que vivía en Jerusalén, se le apareció en carne mortal para darle ánimos y que le entregó una columna de jaspe, símbolo de fortaleza, un pilar sobre el que se construiría un primer templo y que ha llegado hasta nuestros días convertido en El Pilar que sostiene la imagen que veneramos.

Foto cedida por el Arzobispado de Zaragoza





Ese pilar original de jaspe sobre el que se asienta “La Pilarica”, está rodeado de una capa protectora de cobre y otra exterior de plata. El único lugar no recubierto, se encuentra en la parte trasera del camarín de la Virgen, un pequeño trozo de roca rodeado de un marco de oro regalo de un aragonés ilustre. Acariciarla es repetir también lo mismo que hicieron millones de devotos durante siglos y por eso, por tantos besos recibidos, está tan desgastada que es ya casi imposible alcanzarla con los labios para besarla, como es costumbre salvo que una pandemia lo impida como ocurre en los últimos tiempos.

Es todo un regalo observar los magníficos frescos de Goya, pocos porque no pudo pintar todos los que había proyectado ya que alguien decidió que aquellas figuras tan grandes no eran propias de un templo como El Pilar. Parece que Goya no consiguió hacerles entender que pintarlas tan grandes respondía al hecho de que, desde el suelo a 30 metros más abajo, se verían mejor así que no si fueran de menor tamaño.

Para llevar siempre encima un poco de la fuerza protectora de La Pilarica, la mayoría de nosotros, hemos pasado por la sacristía para recoger algunas “medidas de la Virgen”, cintas que miden 36’5 centímetros, igual que la talla de la Virgen del Pilar y que han estado, al menos, una noche a sus pies. Hoy, esas cintas, se recogen en una pequeña oficina de la entrada.

Foto cedida por el Arzobispado de Zaragoza





Ya fuera, desde cualquiera de los puntos cardinales que la miremos, nos sorprende la belleza y la grandiosidad de esta Basílica que sobrevivió intacta a las bombas arrojadas sobre ella porque, milagrosamente, esas bombas no llegaron a explotar y hoy se muestran en su interior, como testigos del poder milagroso de la Virgen y recuerdo de guerras que nunca debieron ocurrir y jamás se deben repetir.

Recortándose sobre el cielo, imponentes y hermosas, sus torres, unas torres que incluso tienen nombre propio: La Torre de Santiago, La Torre de Nuestra Señora del Pilar, La Torre de San Francisco de Borja y la de su esposa, La Torre de Leonor de Castro.

Ahora y especialmente hoy, su día, no son hordas francesas las que bajan a conquistar la Basílica, sino miles de personas que quieren compartir con la Virgen su día más grande, ponerse bajo la protección de su manto y rogarle ayuda como Patrona de la Hispanidad.