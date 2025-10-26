Sánchez se ceba con Feijóo para esquivar la presión por el caso Koldo y el órdago de Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha centrado sus ataques en el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para esquivar el órdago de sus socios de Junts y la presión por el caso Koldo.

Así lo desgrana Antonio Herraiz al analizar las claves de la comparecencia de Sánchez durante un mitin del PSOE en León, una comunidad donde los socialistas no gobiernan desde hace 38 años. La visita se produce justo en la semana en que el presidente tendrá que comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado y en la víspera de que la ejecutiva de Junts decida si le retira su apoyo parlamentario.

Sánchez ha dedicado su intervención a tratar de ridiculizar al presidente del Partido Popular.

PP Feijóo en el acto del Día del Afiliado celebrado por el PP en Zaragoza.

Además, el líder del Ejecutivo se ha preguntado de forma retórica por el paradero del jefe de la oposición: "¿Alguien sabe dónde está Feijóo?", para sentenciar que "al frente del PP no hay nadie al volante".

Los ataques de Sánchez se han extendido a otros líderes autonómicos del PP, como a Isabel Díaz Ayuso y su "insumisión a cumplir con las leyes", a Juanma Moreno Bonilla "con sus cribados" o a Alfonso Fernández Mañueco "con sus incendios".