Rajoy, a Sánchez: "¿Va usted a dimitir cuándo la sentencia de los ERE sea conocida?"

Ante la ejemplaridad que le pedía Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, en su defensa, puso el foco en la sentencia de los ERE, el mayor caso de corrupción del Partido Socialista en Andalucía,

Rajoy, en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados apalaba así al resto de grupos y en especial al PSOE, "que levante la mano el que esté libre de corrupción. ¿Va usted a dimitir cuándo la sentencia de los ERE sea conocida por el conjunto de la opinión pública, está su partido libre de toda culpa?".

Y se adelantaba a lo que ocurriría después con la falta de apoyos a Sánchez para formar gobierno y lo que estamos viviendo en estos momentos con ese preacuerdo PSOE- Unidas Podemos,"soy incapaz de comprender cómo van a convivir con Podemos. A España no le conviene un Presidente veleidoso, inconstante y que no habla claro. Ha sido incapaz de convecer a los españoles para que le voten. No sabemos que habrá pactado para llegar a la Moncloa", para finalizar una de sus intervenciones con "sabemos que no será bueno para España" y se preguntaba, ¿por qué tengo que dimitir yo que tengo la confianza de la mayoría de los españoles?"