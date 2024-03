El PSOE niega rotundamente que esté hablando de un referéndum de autodeterminación con ERC

Esquerra Republicana habla ya abiertamente de referéndum en Cataluña y asegura que está sobre la mesa de las negociaciones que mantiene con el Partido Socialista. Por su parte, los socialistas lo niegan y tratan de proteger la campaña de Salvador Illa para las elecciones del 12 de mayo en Cataluña.

El PSOE se sacude el órdago de encima y niega la posibilidad de celebrar ese referéndum de autodeterminación que según Esquerra ya forma parte de sus conversaciones. Es lo que ha asegurado desde Suiza, Marta Rovira. En Ferraz, aluden a la competencia descarnada en el campo del juego secesionista. La campaña está servida, abundan en la cúpula.

Los independentistas quieren reivindicar su habilidad para negociar; los socialistas tampoco pueden admitir tal escenario, toda vez que supondría un revés para Salvador Illa y su idea fuerza electoral basada en las ganas de Cataluña por pasar página del procés.

El PSC, precisamente, defiende que el paso al frente de Carles Puigdemont como candidato ha impactado de lleno en los republicanos, y de ahí su búsqueda de foco, pero Junts tiene también por escrito en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez el reconocimiento nacional de Cataluña y exige alcanzarlo con una consulta. Es, por tanto, una de las discusiones del resto de la legislatura del PSOE con sus socios.

Recurso ante el Constitucional por la decisión del Parlament

La portavoz socialista en el Congreso, Esther Peña, no ha llegado a confirmar que el Consejo de Ministros vaya a aprobar este martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que pide la declaración de la independencia de Cataluña..



"Fuimos claros, no nos gustó políticamente ni en ningún caso lo que surgió de esa propuesta. Los letrados del Parlament han confirmado diferentes informes en contra. No obstante, vamos a esperar mañana, vamos a esperar al Consejo de Ministros, no me quisiera anticipar si finalmente sucede y en qué términos", ha dicho.