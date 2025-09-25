COPE
Podcasts
España
España

Moncloa acusa al juez Peinado de someter a Begoña Gómez a escarnio público

El Gobierno cierra filas en torno a Sánchez, pero admiten que los problemas judiciales de la esposa del presidente es "una importante avería"

Imagen de archivo de Pedro Sánchez junto a su mujer Begoña Gómez en un acto del PSOE
00:00
Descargar
Moncloa contra el juez Peinado al que acusa de someter a Begoña Gómez a escarnio público

Moncloa contra el juez Peinado al que acusa de someter a Begoña Gómez a escarnio público

Redacción digitalRicardo Rodríguez

Madrid - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Pedro Sánchez finaliza este jueves su viaje a Nueva York, donde ha participado en la Asamblea General de la ONU, con la vista puesta en los problemas judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. 

La agenda de los tribunales ha ganado protagonismo mientras el presidente se prepara para viajar a Londres para un encuentro de líderes progresistas. El foco principal está en la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez, un hecho que ha sacudido al ala socialista del Gobierno.

El Gobierno acusa al juez Peinado

Desde la Moncloa, el sector socialista ha dedicado las últimas horas a desacreditar el auto del juez Peinado, informa el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez. Fuentes del Gobierno acusan al magistrado de buscar el escarnio público de Begoña Gómez, especialmente por la citación programada para un sábado por la tarde. Consideran que esta maniobra judicial es un intento deliberado de "reventar la agenda del presidente" en un momento de alta exposición internacional.

Que la esposa del jefe del ejecutivo esté más cerca del banquillo, supone una importante avería tras los desmesurados intentos de convertir en ventaja política la crisis de Gaza.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 25 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking