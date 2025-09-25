Moncloa acusa al juez Peinado de someter a Begoña Gómez a escarnio público

Pedro Sánchez finaliza este jueves su viaje a Nueva York, donde ha participado en la Asamblea General de la ONU, con la vista puesta en los problemas judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

La agenda de los tribunales ha ganado protagonismo mientras el presidente se prepara para viajar a Londres para un encuentro de líderes progresistas. El foco principal está en la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez, un hecho que ha sacudido al ala socialista del Gobierno.

El Gobierno acusa al juez Peinado

Desde la Moncloa, el sector socialista ha dedicado las últimas horas a desacreditar el auto del juez Peinado, informa el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez. Fuentes del Gobierno acusan al magistrado de buscar el escarnio público de Begoña Gómez, especialmente por la citación programada para un sábado por la tarde. Consideran que esta maniobra judicial es un intento deliberado de "reventar la agenda del presidente" en un momento de alta exposición internacional.

Que la esposa del jefe del ejecutivo esté más cerca del banquillo, supone una importante avería tras los desmesurados intentos de convertir en ventaja política la crisis de Gaza.