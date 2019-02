Las frases de Junqueras en su declaración en el juicio del procés

Tiempo de lectura: 2



El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras se ha presentado en el juicio del "procés" como un "preso político" a quien se persigue por sus "ideas" y no por sus "hechos", ha afirmado que "nunca, nunca, nunca" se ejerció la violencia en el camino hacia la declaración de independencia y ha asegurado: "Amo a España y a las gentes de España".

Estas son las principales frases de Junqueras en el primer tramo de su declaración, que ha durado 65 minutos y en la que solo ha respondido a las preguntas de su defensa:

- "En estos momentos me considero un preso político".

- "Entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones".

- "Puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello, creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos".

- "Nada de lo que hemos hecho es delito, absolutamente nada". "Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza, sí". "Trabajar pacíficamente por la independencia de Cataluña no es delito".

- "Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. (...) "Nunca, nunca, nunca, nunca", ha respondido cuando se le ha preguntado si la violencia era una opción para lograr la independencia.

- "Lo he dicho muchas ocasiones: Amo a España y a las gentes de España y la lengua y la cultura española. Lo he dicho muchas veces porque es verdad".

- "Es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel" .

- "Nuestras propuestas de encontrar una solución política sigue absolutamente vigente". "Intentamos sentarnos en una mesa de diálogo en la cual la silla que hay enfrente siempre esta vacía, siempre, y traslada su responsabilidad a los tribunales".

- "Antes que demócratas somos buenas personas y estamos convencidos de que nuestra obligación es atender a los mejores posibles a las necesidades de cada ciudadanos (...) y eso es lo que nos lleva a ser independentistas".

- Sobre el derecho de autodeterminación: "Siempre lo hemos intentado y lo seguiremos intentando sea cual sea el resultado de este proceso".

- "Es un placer hablar en castellano porque me da la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía española tras un año de silencio forzado", afirma.