Interior descarta la intervención de los Mossos y opta por una estrategia 'de contención'

No habrá otro 'Piolín', cuentan a COPE fuentes al tanto de esos planes de seguridad, para descartar el desplazamiento de miles de policías y guardias civiles como en su momento ordenó el ministro Zoido. No habrá intervención de los Mossos ni, por ahora, aplicación del 155. Interior, siguiendo al pie de la letra lo que dicta Moncloa, se dispone a mostrar su fuerza a la Generalitat pero con contención. Torra y Puigdemont querrían mañana mismo las tanquetas policiales en Cataluña - dicen estas fuentes - y no quieren que los Mossos hagan su trabajo, y menos ante los CDR. Por eso, Marlaska habla en su carta de intervenciones puntuales, proporcionales y necesarias. Intervenir, pero aguantar.