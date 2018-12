Cabo Porras: "Después de 30 años en el Ejército, ya no somos noticia"

Tiempo de lectura: 1



El VALOR "no se saca, actuamos. Actuamos por inercia, llevamos mucho tiempo preparándonos para algo así, para hacer frente a una emboscada. En un ataque como el que tuvimos, actúas por inercia, no piensas en ese momento, lo piensas después. Hay que reconocer la suerte de haber vivido una experiencia así porque como militar estás preparado e instruído para ello y se tienen ganas de tener una misión de ese tipo y poder contarlo, todo salió bien" contesta con pasión la cabo Porras que después de 30 años de presencia de la mujer en el Ejército español, no duda de que si el valor se le sobreentendía al hombre militar, no se le puede arrebatar a la mujer militar.